El pasado ’Rayado’ del nuevo director técnico de Tigres

Presentaron de manera oficial a Robert Dante Siboldi como nuevo director técnico de los Tigres, tras la destitución de Marco Antonio ’Chima’ Ruiz por malos resultados. Lo que no muchos saben, es que hace unos años, el uruguayo trabajó con el rival de la ciudad, los Rayados de Monterrey.



El estratega sudamericano, leyenda auriazul en su etapa como jugador tras ser campeón de Copa MX en 1996, fue parte clave del ascenso a Primera División tras el descenso a manos del Monterrey el 24 de marzo de 1996, partido el cual también fue testigo y ahora vuelve a Tigres con la misión de enderezar el camino de un equipo que marcha séptimo con 21 puntos en zona de repechaje.



"El equipo hoy, a diferencia de mi filosofía que siempre he priorizado las formas y ganar mereciéndolo, hoy debe ser ganar a como dé lugar. El que mejor esté va a jugar, el que esté con deseos y las ganas de querer jugar, no tengo compromiso con ninguno", declaró en conferencia de prensa.



LA ETAPA DE SIBOLDI EN RAYADOS



Hace 12 años, para ser más precisos en enero de 2011, Siboldi llegó a los Rayados como entrenador de porteros en lugar de Nicolás Navarro.



Estuvo en el club apenas 11 meses, en un momento donde el director técnico de la Pandilla al igual que hoy, era Víctor Manuel Vucetich.