El parque de Dinosaurios ’Chimalpark’te está esperando en Chimalhuacán

¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Estas vacaciones visita en familia el Parque de Dinosaurios ’Chimalpark’, ubicado al interior del Parque Ecoturístico ’El Chimalhuache’, en avenida La Pista, Xochiaca Parte Alta, en el municipio de Chimalhuacán, al Oriente del Estado de México.



El Parque de Dinosaurios cuenta con 13 animatronics de dinosaurios de tamaño real de especies como el Tiranosaurio Rex, el Velociraptor, el Triceratops, entre otros, y estas vacaciones podrás visitarlo de martes a domingo de las 9:00 am a las 6:00 pm.



Se trata de una opción atractiva y económica, ubicada aproximadamente a 40 minutos de la Ciudad de México.



El ’Chimalpark’ también cuenta con una tirolesa de 100 metros de largo, de la cual pueden disfrutar niños mayores de 6 años y adultos en general, así como con un lago artificial donde las familias pueden realizar un paseo en lancha de pedales para cuatro personas y una tienda de souvenirs.



Pero eso no es todo, el Parque Ecoturístico ’El Chimalhuache’ cuenta con más atracciones para chicos y grandes.



Los asistentes también pueden refrescarse en el parque acuático o conocer la Granja Didáctica y el Aviario.



’El Chimalhuache’ también cuenta con área de juegos infantiles, zona de comida, palapas, un kiosco, un lago y más.



La entrada general al Parque Ecoturístico ’El Chimalhuache’ es gratuita y el acceso a las principales atracciones como el Parque de Dinosaurios, el parque acuático, la Granja Interactiva y el aviario oscila entre los 10 y 30 pesos para niños, y entre los 20 y 50 pesos para los adultos.



Estas atracciones, ubicadas aproximadamente a 40 minutos de la Ciudad de México, realmente son una opción muy económica para visitar en familia y pasar un momento agradable a un costado del Cerro El Chimalhuache, cerca de donde se grabaron escenas de la aclamada película ’Roma’, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.