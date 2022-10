El objetivo es buscar un mejor Estado y un mejor México; Alan Aguirre Trujillo

Xalapa, Ver. - Desde la capital del Estado, el empresario y político Luis Alan Aguirre Trujillo tomó protesta como el nuevo coordinador del Distrito Local 19 del partido Fuerza por México, que comprende los municipios de Córdoba, Amatlán de los Reyes y Yanga.



Quien fuera colaborador en gobiernos de córdoba con Tomás Ríos Bernal y Leticia López Landero, confirmó su designación ahora cobijada por otras siglas; se trata de uno de los nuevos partidos políticos y el cual es dirigido en el estado por Eduardo Alejandro Vega Yunes.



Con gran emotivo mensaje el ahora coordinado del partido Fuerza por México enfatizo: ’Siempre seré agradecido con quienes me dieron la oportunidad de servir en gobiernos panistas; ahora es momento de sumar esfuerzos en nuevos horizontes donde el objetivo es buscar un mejor Estado y un mejor México’, cerró con gran furor de aplausos por los seguidores que lo rodeaban.



La toma de protesta para toda la estructura de Delegados Distritales del Partido Fuerza por México, Veracruz se llevó a cabo en la capital del Estado, donde los nuevos delegados recibieron sus nombramientos y la encomienda de sumar militantes y simpatizantes con miras a influir en la toma de decisiones en Veracruz.



Alan Aguirre Trujillo es ingeniero en electrónica, tiene 36 años, ha desempeñado cargos como jefe de Alumbrado Público y colaboró en áreas municipales como Protección Civil. Tiene doce años de trayectoria en el ámbito político, estuvo un tiempo en las filas del PVEM y es empresario en diversos ámbitos.



’En la trinchera donde he estado, he cumplido el compromiso de brindar ayuda a la gente, porque creo que esa es la mejor política, ayudando y haciendo bien el trabajo. No es buscar el aplauso, ni la gratitud, sino la confianza de que los compromisos se cumplen, siempre dando la cara’, dijo.