El montaje salió mal: confiesa Edgar Báez que ’tomó partes’ de la tesis de Yasmín Esquivel

El abogado Édgar Báez confesó ante un comité de la UNAM que ’tomó partes’ de la tesis de Yasmín Esquivel Mossa, sin embargo, el abogado aseguró no haberla copiado en su totalidad. Aún así, se trata de plagio y fue él quien lo cometió, desarmando otro montaje.





La hoy ministra de la SCJN presentó una tesis prácticamente idéntica a la de Báez Gutiérrez un año después, sin embargo, la declaración revelaría que quien la presentó en primera instancia fue quien cometió plagio.



De acuerdo con El Universal, integrantes del comité acudieron a la casa de Báez Gutiérrez junto con un notario y, entre otras cosas, lo cuestionaron sobre la visita de otro notario público.



Ante el cuestionamiento, Báez Gutiérrez dijo que mintió sobre no haber recibido en su casa a un notario público, como lo afirmó en un primer momento. Por otro lado, en una conversación con otro interlocutor, reconoció que sí recibió al notario Amando Mastachi Aguario.



De manera que, según Báez, explicó a los integrantes de la UNAM que no copió íntegramente la tesis de Esquivel, sino que ’tomó algunas referencias’.



’Vinieron del comité de la UNAM y ellos ante el notario me preguntaron si había venido algún otro notario, y me enseñaron la foto del notario que vino, y yo les dije no’, se escucha en el audio, según El Universal.



Sin embargo, consta en un video en poder de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México que un notario público acudió a su domicilio con relación a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.



Por otro lado, el pasado 26 de enero, la UNAM anunció que la ministra será convocada a defender su tesis por las acusaciones del presunto plagio.



Al respecto, el rector Enrique Graue declaró que la universidad no puede retirarle el título de licenciatura, aunque aclaró que se trataba de ’una copia sustancial’.Ricardo Arellano | NOTIGRAM