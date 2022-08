El mexiquense Horacio Duarte Olivares lanzó un llamado a la unidad y brindó su apoyo incondicional al resultado de la encuesta

En un mensaje fraterno al pueblo del Estado de México, Horacio Duarte Olivares afirmó que llegó el momento de definiciones y de unidad para acabar con un siglo de corrupción.



’Estoy seguro que la transformación llegará al Estado de México el próximo año. Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad.



Es tiempo de definiciones, no tenemos por qué estar dudando, no tenemos nada que pensar, la transformación del Estado de México va y la vamos a encabezar todos en este movimiento de la transformación nacional’, afirmó el texcocano Horacio, finalista de la encuesta de MORENA rumbo a 2023.



Finalmente, Horacio Duarte Olivares convocó a la unidad nacional a las y los militantes y respaldar con honestidad y resultados al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Pedirle a todos los compañeros que participamos en este esfuerzo, al compañero Fernando Vilchis, al Doctor Higinio Martínez y su servidor nos sumemos con mucha claridad.



Nos vamos a estar encontrando en los 125 municipios porque la transformación está en marcha’, aseguró Horacio Duarte Olivares en un video transmitido durante la conferencia donde se dieron a conocer los resultados de la encuesta interna de MORENA.