EL INE NO SE TOCA, RAZÓN DE LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA

Hoy, como nunca antes se había visto en la historia democrática de México, la ciudadanía pudo apreciar un pequeño atisbo de lo que pretende instaurar el actual gobierno autócrata, ya que realizó de todo con la finalidad de restar poder de convocatoria a la manifestación pacífica que reunió a casi 200 mil mexicanos en un solo grito: ’El INE no se toca’.

Los artilugios que utilizó el gobierno federal y el de la Ciudad de México fueron tan evidentes, que tuvieron que salir a matizarlos tanto funcionarios de primer nivel como Martí Batres como incluso al periodista Juan Francisco Rocha, quien narró la marcha que inició a las 10:30 de la mañana. Recordamos que a este comentarista de Radio Fórmula se le señaló por realizarle una ’entrevista a modo’ al ex diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, cuando éste enfrentaba un proceso penal que se inició en su contra por el delito de abuso sexual agravado.



Los condimentos que son la delicia de los seguidores de las conspiraciones son realmente truculentos, veamos cómo se dieron los hechos: Primero al saberse que la marcha tendría como destino la plancha del Zócalo, como por arte de magia surgieron eventos deportivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que ocuparían ese lugar, aunque después salió Martí Batres a decir que se dialogó con los organizadores de la marcha en favor del INE y las autoridades de la Conade y desocuparían la plancha al mediodía del domingo para que se pudieran llegar los contingentes.



También surgió, como por arte de magia, una contingencia ambiental en domingo que instrumentaría un doble ’Hoy no Circula’, que implicaría a todos los hologramas y al color rosa de calcomanía, pero alrededor de las 10 de la mañana se anunció que la calidad del aire se encontraba de buena a moderada, obvio que el mismo Batres Guadarrama afirmó que se dio una amplia explicación sobre los elementos que inciden en la calidad del aire, total que nadie se ’tragó’ la explicación.



Esta lucha a favor de la democracia trajo de nuevo a los reflectores a la ex lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo, quien en dos twitts dejó muy clara su postura y colmillo retorcido en estas lides al asentar: ’Es nuestra obligación recordarles a las y los jóvenes los años de lucha y las vidas que se perdieron para lograr construir al @INEMexico. Defenderlo no es una lucha contra el Presidente; es la defensa de la democracia y de la autonomía del Instituto’. ’No olvidemos que este instituto hizo posible que viéramos alternancias en el poder y que nos sintiéramos tranquilos de que se respetara nuestro voto’.



Y no es por contradecir a Martí Batres, nuevo ’vocero’ de Claudia Sheinbaum, pero una imagen dice más que mil palabras y lo que se aprecia en los videos que circulan en las redes sociales, ahí se ven más de los 12 mil asistentes a la marcha que dice Batres. Lo realmente a resaltar fue que no se percibieron filias ni fobias partidistas y se resaltó que se trataba de mexicanos preocupados por el destino del instituto que da sustento y tranquilidad a las elecciones, aunque los cercanos al Presidente tomen la línea discursiva que en el pasado ya se han hecho reformas constitucionales al Instituto Nacional Electoral, pero una cosa es reformar para bien y no reformar para secuestrar la democracia.



El único orador en la llamada ’Marcha por la Democracia’, José Woldenberg, externó el sentir de muchos mexicanos que aún creen que no todo está perdido en lo que respecta a la democracia: ’No a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático’.



Como es de todos sabido el tabasqueño echará mano de alguno de sus insulsos argumentos y dejará en manos de los partidos políticos la decisión de este polémico tema, porque lo suyo lo suyo no es asumir consecuencias de sus actos, más bien criticar y negar si todo sale mal. Sólo queda recordarle lo que hace algunas semanas le dijera Elba Esther Gordillo: ’Trabaje y no busque excusas en el pasado’.



