El exgobernador Eruviel Ávila Villegas no concluyó 10 hospitales en el Estado de México

Ecatepec, Méx.-El Gobierno del Estado de México que preside el gobernador Alfredo del Mazo Maza, no logró saldar la deuda histórica en materia de salud contraída con los mexiquenses al no concluir 10 hospitales que dejó en el abandono el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, declaró el diputado de Morena Camilo Murillo Zavala.





El ex gobernador priista inició con ’bombo y platillo’ la construcción de ocho hospitales municipales en Aculco, Acolman, Chicoloapan, Coacalco, Zumpango, Zinacantepec, Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli y dos de alta especialidad en Ecatepec y Tlalnepantla; sin embargo, no se terminaron, causando un daño material y económico a los mexiquenses, afirmó.





El representante del pueblo, recordó que en el año 2022 las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena iniciaron un movimiento respaldados por cientos de mexiquenses, para exigir a Del Mazo Maza una investigación sobre la inversión realizada en dichos hospitales, el inicio de procedimientos administrativos y su conclusión para beneficio de la población.





Puntualizó que en Ecatepec se inició la construcción de un Hospital Oncológico, donde ya se invirtieron más de 400 millones de pesos, pero que hoy sigue en obra negra, y sin brindar servicio a miles de personas que padecen cáncer.





No obstante, el Gobierno el Estado de México fue omiso a esta demanda ciudadana, dijo.





Por ello, aseguró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que se busca que dichos nosocomios se incorporen al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).





Motivo, por el que reiteró que el Gobierno del Estado de México tiene una deuda con los mexiquenses en materia de salud y es cómplice de la corrupción que se vivió en la administración encabezada por el actual senador de la República Eruviel Ávila Villegas.