El Estado de México es la muerte anunciada para el PRI de Alito, Carolina y Moreira

A dos meses de haber perdido cinco de las seis entidades en las elecciones, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se prepara para las siguientes elecciones del 2023 de Coahuila y Estado de México que al día de hoy las preferencias electorales no les favorecen.



Tanto a nivel federal como a nivel local, desde que el PRI perdió las elecciones presidenciales en 2018, su fuerza en los estados se precipitó, por lo que en diciembre de 2020, el PRI, PAN y PRD formalizaron su alianza electoral; sin embargo, esto no ha producido un gran impacto al interior de las filas del PRI, ya que de las 21 entidades que han renovado gobernador, solamente una ha sido para un priista la cual fue Durango.



De acuerdo con la encuesta realizada por El Financiero publicada el 2 de agosto, incluso si el PAN, PRI y PRD fueran en alianza, no superarían los votos de Morena y aliados, debido a que hasta el momento la oposición tendría 39% mientras que la coalición de Morena alcanzaría el 48% de los votos independientemente de los candidatos a elegir.



El PRI apostaría por Ana Lilia Herrera, en caso de que deba contender una mujer, o Ernesto Nemer, si el candidato deba ser hombre, como posibles candidatos para conservar la gubernatura del Estado de México.



Desde el inicio de su trayectoria política Ernesto Nemer, ha sido solapado por varios gobernadores del Estado de México entre los que destacan Alfredo del Mazo González y Enrique Peña Nieto, teniendo su primer cargo público como Secretario en el Ayuntamiento de Toluca en 1982 para posteriormente unirse al grupo de del Mazo González como titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado.



Para 2020 a 2022 fue secretario General de Gobierno del actual gobernador de Alfredo del Mazo Maza; su salida del gabinete fue considerado como el inicio de la búsqueda por la candidatura.



Por su parte Ana Lilia Herrera inició su carrera política con el apoyo del entonces gobernador Arturo Montiel Rojas, como Coordinadora General de Comunicación Social. Desde el 2021 es diputada del Congreso de la Unión de México.



Entretanto el partido de Morena ya presentó a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez como su candidata.



Mientras tanto Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que competirá con Enrique Vargas, dejando ver un rompimiento con la alianza Va por México para tal entidad.



Pese a ello, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó que el destape del ex presidente municipal de Huixquilucan como candidato del PAN represente una ruptura de la Alianza Va Por México en la elección de gubernatura en el Estado de México.



La entidad tiene una importancia a nivel nacional al ser la que tiene el mayor número de electores con 12 millones 260 mil 567 personas, de acuerdo con el padrón de las elecciones intermedias de 2021. Y durante décadas ha sido gobernado por el PRI.