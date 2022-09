El diputado apestado

Cuando dejó el Congreso, era presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, es decir, quien representaba al legislativo. Hoy Francisco Xavier es un diputado sin partido y que no tiene grupo legislativo al cual integrarse, pues lo tratan como ’apestado’.



Pero la culpa no fue suya, sino de quienes lo invitaron.



Porque fueron consejeros de Morena, esos que se autonombran ’fundadores’, sus principales promotores. Primero para que la Comisión Nacional de Elecciones le diera un espacio plurinominal, es decir, sin hacer campaña ni someterse al voto, y después porque incluso le votaron para que encabezara la fórmula que compitiera por el gobierno de Hidalgo.



Se justificaban diciendo que era popular y que por sí mismo atraería hasta 300 mil votos a la causa guinda. Más temprano que tarde quedó demostrado que si bien era conocido, su fama no era precisamente buena y fue por eso que en lugar de sumar, restó: apenas rebasó los 30 mil sufragios con Movimiento Ciudadano, cuota que antes de destaparse como candidato se estimaba entre los 150 y los 200 mil votos.



Traicionó a Morena y hasta a quienes le impulsaron, demostrando que no se puede hacer ’la maldad’ ante quien les lleva décadas limando cuernos. Razones de sobra había para dudar de ’su palabra’ y por ello le pidieron que de puño y letra se comprometiera con la causa, condición ingenua que seguro le provocó alguna carcajada.







Llegó por la puerta grande y regresó por la de atrás, adueñándose de una plaza que correspondía al partido guinda. Su nueva etapa como diputado local al menos será igual en acciones legislativas que como lo ha sido siempre, con una mano adelante y otra atrás.



Porque ahora es un diputado sin partido -que no independiente-, al que se le da un trato digno de su trayectoria: podrán las representaciones partidistas pedir su voto, pero ninguna asumirá el costo político de integrarlo a su fracción y perder la ya de por sí escasa credibilidad que gestionan.



Su sufragio, que estará en constante subasta, no será definitivo para ninguna fuerza y por ello habrá de conformarse con el sueldo nominal de legislador, muy distinta vida a la que aspiraba cuando podía vender su derrota para la permanencia del Sistema cada 6 años.



Por eso ahora manda mensajes a Julio Menchaca para decirle que “está de su lado”, que las bajezas quedaron atrás y que lo que sucedió en campaña, se queda en campaña… pues donde no hay vergüenza, tampoco orgullo.



Cual estricta fábula -en todos sentidos-, su caso al menos dejará una lección para la posteridad: ni fama acompañada de deshonra, ni nombramiento escoltado por rechazo.