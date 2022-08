El derecho al agua potable no se cumple en Ecatepec

Ecatepec, Méx, 8 de agosto del 2022.-El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2010, no ha podido ser cumplido por el gobierno de Ecatepec, donde al menos 600 mil habitantes de docenas de colonias de este municipio no ven llegar el agua a las llaves de sus hogares, informó el diputado de Morena Faustino de la Cruz Pérez.



Un Informe Diagnóstico del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) del año 2017, explica que el municipio recibe un suministro de 1,813 litros por segundo (lps) de agua en bloque, proveniente del sistema Cutzamala vía el ramal Los Reyes y acueducto Chiconautla, además de un suministro aproximado de 390 lps provenientes de 8 cisternas independientes. El municipio cuenta con 85 fuentes propias (pozos), de los cuales funcionan 66, explicó.



El legislador de Ecatepec, aseguró que el SAPASE tiene un registro de 406 mil 352 usuarios, mientras que 23 mil 041 son atendidos por los sistemas independientes de las comunidades de San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla y Tulpetlac, que por usos y costumbres administran sus propios pozos de agua.



El documento reconoce que el principal rezago en la cobertura de agua potable está en las colonias de la Sierra de Guadalupe, debido a la geografía que dificulta el bombeo y la introducción de infraestructura, aunque en la actualidad el problema se extiende a comunidades de la parte baja en la llamada Quinta Zona, dijo.



El crecimiento poblacional y el surgimiento de nuevas colonias, ha rebasado la capacidad de la red de agua potable, la cual en un 75% supera los 30 años y no ha tenido un mantenimiento importante.



Puntualizó que el Diagnóstico de SAPASE, especifica que en la demarcación existen demasiadas fugas en la red de distribución, producto de la antigüedad y la incapacidad de dar mantenimiento a toda la infraestructura.



Las colonias que históricamente han carecido del servicio de agua potable son: Ciudad Cuauhtémoc, El Tejocote, La Joya, Área Nueva Almárcigo, Almárcigo Sur, Margarita Maza de Juárez, La Presa, La Agüita, La Lomita, Puerto Escondido, así como la Parte Alta de la Sierra de Guadalupe. Otras colonias que se han sumado a la falta de suministro en la actualidad son: Granjas Guadalupe, Sauces, Ciudad Oriente, El Mirador y Nueva Aragón, entre otras.



De la Cruz Pérez subrayó que la Asamblea de la ONU, indica que para cumplir con el derecho al agua potable las personas deben tener acceso al líquido de forma suficiente, segura, aceptable, asequible y accesible físicamente, así como a un servicio de saneamiento gestionado de forma segura.



Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas.



Por esto, el representante del pueblo manifestó que es necesario que el Gobierno de Ecatepec realice las gestiones y obras necesarias para dotar de agua potable a las miles de familias que carecen del vital líquido.