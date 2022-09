El derby de jonrones del 24 de septiembre por invitación

Definitivamente no se pudo realizar la eliminatoria para el derby de jonrones de las categorías menores, por lo que el comité organizador encabezado por Jesús ’Yaqui’ Núñez y Enrique Bustos, decidieron que será por invitación la participación de los peloteros éste 24 de septiembre en el estadio Beisborama.



Es decir, en todas las categorías el Derby de jonrones Cafeteros de Córdoba se llevará a cabo por invitación, desde las 5-6 hasta la 13-14 en menores; en la menores de 20 años, de igual manera y qué decir de los profesionales.



’Yo creo que el martes ya daremos a conocer los nombres de los peloteros que van confirmando su asistencia al derby de jonrones para celebrar el 50 aniversario de la conquista del título de la Liga Mexicana de los Cafeteros de Córdoba, no queremos dar un nombre y no llegue, ya que depende del llamado a la Liga de la Costa’.



Enrique Bustos comentó que varios peloteros van a ligas de Nicaragua, Dominicana y otros países, por lo que habrá que esperar, pero la fiesta está lista para celebrarse el 24 de septiembre en el estadio Beisborama a las 14 horas en el Derby de Jonrones.



El trofeo que se llevarán los ganadores será el ’Chara Mansur’, el cual se entregará con el apoyo del ayuntamiento cordobés encabezado por el doctor Juan Martínez Flores y Vania López González en su calidad de sindica municipal.