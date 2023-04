El debate lo ganaron los mexiquenses: Alejandra del Moral

Al dejar en claro que el primer gobierno de coalición que encabezará al frente del Estado de México dará resultados, la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra Del Moral Vela, se posicionó como la ganadora del primer debate rumbo a la gubernatura mexiquense.



’Aquí empieza el camino a la victoria, cuyo punto de partida es la reconciliación, sabré sumar y escuchar a todas y a todos y resolver para todos porque será un gobierno de todas y todos’, expresó en el primer debate público organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).



Subrayó que ’las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra, el 4 de junio nos vemos en las urnas’, donde los mexiquenses votarán por la abanderada que tenga la capacidad, que tome las decisiones y resuelva los problemas.



Necesitamos una mujer que gobierne y no sea manipulada, ’no podemos equivocarnos’, yo tengo la experiencia, el compromiso, la energía y la voluntad para cuidar el ingreso y la economía familiar e impulsar a las mujeres mexiquenses, subrayó.



’Tengo la convicción, las ganas y la energía para sacar adelante al estado y mantener lo que está bien y cambiar lo que está mal’, expuso la exalcaldesa de Cuautitlán Izcalli, en el debate moderado por la periodista Ana Paula Ordorica.



De cara a la elección del 4 de junio próximo, Alejandra Del Moral Vela destacó que como gobernadora, la entidad mexiquense tendrá a una mujer con capacidad, carácter, criterio y tomando sus propias decisiones.



Subrayó además que ella es una mujer transparente, legal, pública y con sus bienes en orden. ’Nunca he sido sancionada en mi desempeño como funcionaria pública en 20 años de trabajo’.



En ese aspecto, sostuvo que no hay peor acto de corrupción que robarle a la gente como lo hizo Delfina Gómez, cuando estuvo al frente del municipio de Texcoco, donde se quitó a los trabajadores el 10 por ciento de su sueldo y por lo que la autoridad emitió sanciones.



Destacó que, en cambio, ella será implacable en la corrupción, primero dándole más autonomía a la Contraloría del gobierno estatal, ’el gasto público debe ser trasparente como una caja de cristal donde todos tengamos derechos a conocer el gasto público y a quien se beneficia".



’Durante mi gobierno se harán públicas las licitaciones, bienvenida la competencia, de la mano con la transparencia’, y las observaciones tendrán sanciones, ’quien haga mal uso de los recursos, sea quien sea, tendrá que responder por sus actos y será castigado’, sentenció.



Al retar a Delfina Gómez a pedir perdón por lo que cometió cuando fue presidenta municipal de Texcoco, la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza le recordó: ’Ya perdiste una vez y vas a volver a perder’.



Un gobierno por las mujeres y para las mujeres



Al abordar el tema de Violencia de Género, en el marco del primer debate público Del Moral Vela expuso que ’cualquier agresión o violación contra las mujeres lo voy a tomar como un tema personal y será castigado’.



’Cero delitos contra las mujeres sin castigo, todos los feminicidios serán resueltos’ y se tendrá una policía de género con 10 mil elementos que atenderán exclusivamente la violencia contra las mujeres, porque ’si nos tocan a una, nos tocan a todas’.



Alejandra Del Moral puntualizó que en el tema del feminicidio no va a voltear hacia otro lado por lo que se comprometió que como próxima gobernadora asumirá la responsabilidad de trabajar sin descanso por las mujeres y para las mujeres.



La candidata de Va por el Estado de México señaló que va a impulsar la igualdad salarial: ’a trabajo igual, salario igual’ y dejó en claro que el salario rosa seguirá siendo prioridad. ’Nosotros lo creamos y nosotros lo vamos a fortalecer para que llegue a más’



Asimismo, Del Moral Vela enfatizó que cerrar las Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles, fue una traición a las mujeres que trabajan. Tú, Delfina, cuando fuiste secretaria de Educación Pública cerraste las Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles".



’Es verdaderamente una traición a las mujeres y esta decisión sólo la pudo tomar alguien que no sabe lo que es trabajar y tener que dejar a tus hijos solos en tu casa’.



Agua potable y mejor transporte para las y los mexiquenses



Del Moral Vela propuso trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno y la Ciudad de México para mejorar el transporte, además de impulsar obras de infraestructura para que el agua potable llegue a más mexiquenses.



’Mejorar el acceso al agua particularmente en los municipios de Ecatepec, Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en la zona Oriente, por supuesto, en el Valle de México’, dijo la exfuncionaria estatal y federal.



La demanda del líquido es equivalente a 47.1 metros cúbicos por segundo, es decir, mil 200 albercas olímpicas diarias y se podrá alcanzar uniendo recursos, esfuerzos y facultades de las tres instancias de gobierno, aseguró Del Moral Vela.



’Para una mejor gestión del sistema Cutzamala, Teoloyucan, Madín así como el sistema Tláhuac-Mixquic’, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, incluyendo el saneamiento de aguas para aumentar las fuentes de abastecimiento mexiquenses, abundó.



La aliancista propuso que, en conjunto con los concesionarios de transporte público, se buscará equipar con más cámaras de vigilancia a las unidades que transitan por la entidad mexiquense.



Sostuvo que en su gestión habrá dos líneas de Mexibús y dos líneas de Mexicable para ayudar a los mexiquenses a trasladarse a sus zonas laborales en la Ciudad de México, además de que buscará que se invierta en un nuevo puerto industrial para generar más empleos en la entidad, en beneficio de las y los mexiquenses.