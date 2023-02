El cambio es nuestro, se acerca el momento de una vida digna y sin corrupción en el Estado de México: Delfina Gómez

NICOLÁS ROMERO, Estado de México.- Arropada por centenares de

militantes y simpatizantes de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), la maestra Delfina Gómez, precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, señaló que el ejército de simpatizantes aliados está requete listo porque ’el cambio es nuestro, se acerca el momento de una vida digna y sin corrupción en el Estado de México’.



En el parque Barrón, y ante cientos de petistas principalmente, reiteró que todo va muy bien, pero comentó que no hay que confiarse. Se debe seguir trabajando y hacer conciencia entre la gente que congenia con el movimiento de la Cuarta Transformación.



’No hay que aflojar y seguir sumando conciencias, solo así podremos avanzar y alcanzar nuestras

metas’.



Es así que después de 4 semanas de precampaña, la maestra Delfina Gómez se ha reunido con más de 250 mil militantes y simpatizantes de MORENA, PT y PVEM, en más de 35 municipios de la entidad.



Al respecto, indicó que ya se acerca el cierre de esta etapa, el 12 de febrero,

en su natal Texcoco.



También en Atizapán de Zaragoza, y ante grupos ecologistas y ambientalistas simpatizantes, la maestra Delfina Gómez Álvarez afirmó que se aproxima la gran oportunidad de cambiar la realidad y mejorar las condiciones de vida, el apoyo a los animales y, en general, a la madre naturaleza.



En el salón de Usos Múltiples Madín, varios morenistas líderes de organizaciones de la sociedad civil presentaron sus ideas sobre el cuidado de la flora y fauna de la entidad. Ante ellos, la maestra Delfina Gómez aseguró que en esta etapa no se le permite abordar muchos temas, pero amenaza con regresar.



’Hay tantos temas que tenemos que hablar y me siento un poco limitada porque no es el momento todavía. Estamos al final de la precampaña, pero voy a regresar para abordar estas situaciones que tienen mucha importancia’, explicó.



Luego de escuchar las propuestas y recomendaciones recogidas por los militantes y simpatizantes que se dieron cita, para la atención de la problemática ambiental y protección a de los recursos naturales, la precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, anotó con un lápiz y papel todas las manifestaciones expuestas en la reunión.



’Tenemos la gran oportunidad de transformar nuestro estado y cumplir con todas las necesidades existentes. También podemos elevar la calidad de vida de los mexiquenses con el amor y respeto a nuestra madre tierra y de los seres vivos con lo que convivimos’, sostuvo.



La maestra Delfina Gómez subrayó que regresará, en su momento, para caminar y recorrer todos los lugares importantes de la entidad, como la Presa Madín.



’Me gustan mucho estas reuniones porque me permiten escuchar a la militancia y las necesidades que tienen las diferentes comunidades que integran y con sus ideas podemos trabajar más adelante y buscar mejores condiciones de vida’, dijo.