El banco que lavó dinero para el narco y que ahora sugiere ligereza de Banco del Bienestar

El banco Wells Fargo, el cual habría lavado dinero para el narco, indicó que dejará de permitir envíos de remesas desde sus cuentas en Estados Unidos hacia el Banco del Bienestar en México porque ponen en duda que existan los mecanismos de control adecuados.



Wells Fargo informó que a partir del 21 de abril del presente año ya no permitirá el envío de remesas desde sus cuentas en Estados Unidos hacia el Banco del Bienestar en México, banco desde donde se canalizan los apoyos gubernamentales a la población.



El argumento que dio la compañía Wells Fargo, a cargo de Charles Scharf, es debido a que en 2022 México recibió más de 55 mil millones de dólares en remesas, lo que comenzó a encender advertencias dentro y fuera del país sobre si en México existen los mecanismos de control adecuados, por lo que ya no quiere operar más con el Banco del Bienestar.



Charles Scharf es un banquero cercano al círculo del ex presidente Donald Trump y que ha sido acusado en el Capitolio de promover políticas de contratación de personal de corte racista y ofensivo para la comunidad afroamericana. Wells Fargo habría aportado documentación al Capitolio que perjudica a la familia Biden, teniendo un papel clave en la detección de los flujos bancarios de Hunter Biden, hijo del presidente de EU e investigado actualmente por supuesto tráfico de influencias en Europa del Este.



Luego de que dieran a conocer la decisión de Wells Fargo, la Delegación del Bienestar informó que la declaración de la compañía es falsa dado que fue una decisión tomada por el Banco del Bienestar con el fin de evitar la duplicidad de funciones con la Financiera para el Bienestar



Desde el pasado 28 de febrero, el Banco del Bienestar dejó de recibir formalmente el envío de remesas provenientes de cualquier institución bancaria, integradora, ya que este quedó oficialmente a cargo de Financiera para el Bienestar, institución que cuenta con una red de mil 700 sucursales en el país.



’El banco de los mexicanos informa que no está recibiendo remesas de ningún banco, remesadora o integradora. Es falso que Wells Fargo haya decidido dejar de operar su servicio a través de esta institución, ya que fue una decisión tomada por el propio Banco del Bienestar para evitar la duplicidad de funciones con la Financiera para el Bienestar’, informó la institución en un comunicado.



Lo anterior fue ratificado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modificó Telecomm a Financiera para el Bienestar, el cual señala ’que, para mejorar y extender sus servicios a un mayor número de personas, principalmente las radicadas en aquellas comunidades excluidas por la banca tradicional, resulta natural ampliar la oferta con créditos, promoción del ahorro y reforzamiento del giro internacional (remesas), por lo que es benéfico, técnica y económicamente, aprovechar la infraestructura y cobertura actual, a efecto de llegar a la población objetivo’.



El Banco del Bienestar tomó la decisión de salir del mercado de remesas, tras un análisis de los estatus del banco y con base en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que señala que queda prohibida la duplicidad de funciones en las unidades que conforman la Administración Pública Federal (APF).



Además, precisó que no fue una decisión repentina, pues desde diciembre pasado el Banco del Bienestar se puso en contacto con las remesadoras para que fueran notificadas su salida del mercado de remesas. ’El objetivo fue tener una salida gradual y ordenada que no afectara a los beneficiarios o clientes de remesas’.



El banco Wells Fargo, que puso en tela de juicio los mecanismos de control del Banco Bienestar, habría lavado dinero para los cárteles del narcotráfico así como otros bancos estadounidenses. De acuerdo con una publicación de Cuba Debate, realizado a finales del 2012, dio a conocer una investigación del agente anti-lavado de dinero Martin Woods quien expuso que entre 2004 y 2007, el banco Wachovia -comprado en 2008 por Wells Fargo & Company- manejó fondos ilícitos que sumaron 378,4 mil millones de dólares en operaciones de lavado con casas de cambio de moneda mexicanas que actúan en nombre de cárteles de la droga.



"Ex oficial de policía durante 18 años y después detective de la London Metro Police Agency, Woods capitalizó su experiencia única como experto en fraude al unirse a la sede en Londres del Wachovia Bank, en marzo 2005, como agente anti-lavado de dinero", relata.



Woods descubrió que Wachovia estaba involucrado en el lavado de dinero para los cárteles mexicanos de la droga, a través de transacciones con la Casa de Cambios (CDC).



Debido a ello Woods emitió un informe de actividad sospechosa (SAR) sobre las transacciones y pidió un bloqueo temporal de las cuentas de CDC para una investigación más profunda.



"Después de tomar ese trabajo, no pasó mucho tiempo para que descubriera que su propio empleador, uno de los principales bancos de Estados Unidos, era un jugador importante en el apoyo a los carteles de la droga "sedientos de sangre" de México para el blanqueo de miles de millones de dólares de dinero de la droga a través de red de sucursales del banco Wachovia. Woods rastreó e identificó una "serie de transacciones sospechosas" relacionadas con la sede en México y la empresa Casa de Cambios (CDC).



"Casa de Cambios realiza operaciones de vieja data en cambio de divisas a lo largo de la frontera Estados Unidos-México para remitir transferencias transfronterizas de dinero destinado a pagar salarios laborales. Y el lado ilegal de Casa de Cambios también se conoce como la autopista de narco-negocios en Estados Unidos y en los mercados financieros extranjeros.



"Cuando Woods se concentró en revisar los números secuenciales de cheques de viajero enviados por la CDC descubrió que grandes cantidades de fondos excedían en mucho lo que necesitaría cualquiera persona normal. Los cheques dudosos de la CDC carecían de información de identificación adecuada o no tenían ninguna en absoluto, incluso había firmas ilegibles estampadas en los documentos de cada transacción.



"A raíz de este descubrimiento, el investigador Woods emitió un "informe de actividad sospechosa" (SAR, en inglés) sobre una serie de transferencias financieras y depósitos de la CDC. Luego, él mismo requirió un bloqueo temporal a la CDC para comprobar transacciones pendientes con una investigación mayor.



Los altos cargos del Wachovia Bank, entretanto, le ordenaron que no hiciera más preguntas y cesara el bloqueo de cuentas. Sin embargo, la investigación de Woods ayudó a las autoridades a construir un caso sólido contra Wachovia y reveló que la cantidad de ganancias del tráfico de drogas, por un total de 378.400 millones de dólares, se transfirió al Wachovia por las casas de cambio con sede en México en aquellos años.



En el año 2006, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad del Carmen, México, fue encontrado un avión con más de cinco toneladas de cocaína que se dirigía a Estados Unidos desde Venezuela. Los agentes federales estadounidenses descubrieron que el Wachovia Bank lavó miles de millones de dinero de droga en el sistema financiero de Estados Unidos a nombre de la Casa de Cambios Puebla, con sede en México.



La investigación de Martin Woods ayudó a los agentes federales a construir un caso sólido contra el banco. Se descubrieron transferencias de 13 mil millones de dólares de dinero de la droga a cuentas de bancos corresponsales del Wachovia para adquirir aviones destinados al tráfico de drogas desde Colombia hasta México, y luego las drogas eran enviadas a Estados Unidos.



"El 10 de abril de 2006, en horas de la mañana, aterrizó un avión DC-9 en la pista del Aeropuerto Internacional de la portuaria Ciudad del Carmen, situada al este de Ciudad de México. Una vez apagadas las turbinas, soldados militares entrenados por agentes del FBI de Estados Unidos sospecharon del avión e inmediatamente rodearon la aeronave. Armados con alto poder de fuego, los soldados registraron el avión de lujo y descubrieron más de cinco toneladas de cocaína pura empacada en maletas".



"La droga fue valorada en 120 millones de dólares y los agentes federales estadounidenses que trabajaban con México más tarde determinaron que la droga se dirigía a Estados Unidos, procedente de Venezuela".



"Esta investigación de alto perfil en última instancia, reveló que entre 2004-2007, una cantidad asombrosa de ganancias de las drogas ilegales, por un total de 378,4 mil millones de dólares, fue transferida al Wachovia por las Casas de Cambios con base en México que violaban la normativa del gobierno de Estados Unidos contra el lavado de dinero", relataron.



Otros bancos, como American Express Bank International, también han sido multados por fracasar en detectar y reportar el lavado de dinero de narcotraficantes. Los cárteles mexicanos también utilizaron las cuentas de Bank of America en la compra de aviones para transportar la cocaína. De acuerdo con los reportes, estos incidentes no son aislados y muestran la enorme escala del lavado de dinero del tráfico de drogas en el sistema financiero global.Con información de CUBA DEBATE | EL FINANCIERO | LA POLÍTICA ONLINE