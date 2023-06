El astronauta Rodolfo Neri Vela imparte ponencia ante más de mil estudiantes de Chimalhuacán

Más de mil 600 estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias de Chimalhuacán participaron en la conferencia del astronauta Rodolfo Neri Vela en el Teatro Auditorio ’Acolmixtli Nezahualcóyotl’, donde el científico mexicano los invitó a la preparación y estudios continuos para ser partícipes del desarrollo nacional e internacional, y no simples consumidores del conocimiento que producen otras naciones.



Invitado por el Planetario Digital y el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, que encabeza la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, Neri Vela agradeció este encuentro para motivar a la juventud mexicana a esforzarse por trascender y superar sus circunstancias, pues con disciplina, aprovechamiento del tiempo, y aprendizaje de libros y otras fuentes de información, se puede lograr.



Ovacionado continuamente por el público –también conformado por maestros, padres de familia y otros adultos–, el astronauta mexicano narró su propia superación de limitaciones económicas y la oposición de algunas autoridades para abordar el Transbordador Espacial Atlantis el 26 de noviembre de 1985, con el fin de colocar tres satélites y realizar diversos experimentos alrededor de la Tierra al lado de otros seis astronautas estadounidenses.



Destacó que, a diferencia de antiguas culturas (como las mexicanas que hicieron grandes avances en el conocimiento de los astros pese a sus limitaciones de su tiempo), las actuales generaciones tienen diversas herramientas tecnologías –como internet y ’redes sociales’– que deberían ser mejor aprovechadas para la preparación de la juventud, así como para el desarrollo y mejoramiento social, en vez de mal usarse en frivolidades.



Neri Vela, ingeniero electromecánico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que nuevos acontecimientos y retos se avecinan –como un eclipse de sol en abril de 2024, la reanudación de viajes a la luna con miras a su poblamiento en unas cuantas décadas y el continuo desarrollo de la industria aeroespacial–, sucesos ante los cuales las juventudes mexicanas deben alistarse, no sólo con conocimiento, sino también con alimentación adecuada y ejercicio físico, para no quedar como simples espectadores del progreso de otros.



En agradecimiento por esta conferencia motivacional y en reconocimiento a la trayectoria del también Maestro por la Universidad de Essex y Doctor por la Universidad de Birmingham, ambas de Reino Unido, la Directora Municipal de Educación, María del Pilar Piña Trejo, le entregó a nombre del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán y de la Alcaldesa Xóchitl Flores, una escultura en piedra con el logo institucional de este municipio.