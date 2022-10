En la huasteca hidalguense aún no se explican cómo es que a Fortunato González Islas lo cobijaron en Morena para que pudiera ser diputado dados sus antecedentes, entre los que destaca la invasión de predios… a no ser que la mano de Simón Vargas influyera.



Conocido por la invasión de predios y el trato con los movimientos para solicitar moches, es decir, un Cipriano en la huasteca, se ganó el mote de ’El Alacrán’.



En una columna del periodista Alberto Witvrum se conoce un poco de su distante pasado.



Sobre su pasado más inmediato, se sabe que le dejaron hacer y deshacer desde cuarto piso.



Recién volvió a cobrar notoriedad por un episodio sucedido en el Congreso de Hidalgo donde se ofreció como intermediario -de una causa justa- por así convenir a sus intereses.



Recuerda el asunto de Grupo Modelo en Apan, donde pobladores confiaron en su abogado y éste al final los vendió para quedarse el recurso de reparación de daño, dejándolos de paso en la indefensión.



Y es que pareciera que mientras algunos asuntos “son rentables” para ponerse la camiseta de “luchador social”, para algunos otros, de su región y de su gente, simplemente no hay tiempo o disposición. En este video un ejemplo, mismo que apenas sucedió hace un mes:







Atizos



Los cambios en la política pública no suceden de la noche a la mañana pues ni todo lo viejo ha muerto ni todo lo nuevo ha nacido; ellos in embargo, no exime de cometer errores.



Apenas ayer informábamos que el hijo de la exalcaldesa panista Ángeles Anaya fue nombrado director de Gobernación para la región de Apan.



Antes, referimos también los casos de Francisco Xavier, Adelfa Zúñiga, Cuauhtémoc Ochoa, los Nochebuena, del Grupo Universidad y de muchos otros personajes enquistados ahora en el barco de la 4T.



Aún no es tarde para que los tomadores de decisiones lean la fábula de El escorpión y la rana, o para apegarse al contexto actual, “El alacrán y la rana”.