’El aeropuerto no es de ningún partido político, el aeropuerto es de los mexiquenses’: Ale del Moral Vela

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene potencial para la generación de empleos, desarrollo, crecimiento y bienestar para los mexiquenses de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán, Coacalco y Zumpango, por lo que se debe trabajar para impulsar estos beneficios, afirmó la precandidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, Alejandra Del Moral Vela, a la militancia tricolor.



En este sentido, destacó que durante su precampaña ha compartido con la militancia priista que ser valientes significa proteger las cosas que sirven y cambiar las que no funcionan, por lo que el AIFA es un proyecto que beneficia a los mexiquenses, por lo que se tiene que defender y promover.



’Ser valiente significa trabajar pensando en la gente y no en los partidos políticos’, expresó.



’Entiendo las críticas que ha tenido el aeropuerto, que a veces he compartido, pero el AIFA ya está aquí, ya está concluido y ya está en operación’, indicó.



’Este es el tipo de cambio que estamos proponiendo, dejar el odio atrás y la división, para trabajar en equipo y armonía por el bien de todas y de los que vivimos en el Estado de México’, enfatizó la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la militancia tricolor.



Del Moral Vela señaló que en diciembre de 2022 el AIFA se ubicó entre los 10 aeropuertos con más vuelos en el país, y su desarrollo es fuente de bienestar para las familias de esa región de la entidad.



’El aeropuerto no es de ningún partido político, el aeropuerto ya es de los mexiquenses’, apuntó.