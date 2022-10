El actor Alfredo Adame reacciona a la filtración del video de su golpiza; asegura que no inició pelea

Milenio Diario

Alfredo Adame reacciona a la filtración del video de su golpiza; asegura que no inició pelea

De acuerdo con Alfredo Adame, el video está incompleto y es tendencioso.



Instagram: @adamereacciona

Ciudad de México. / 04.10.2022 15:46:00

El actor, modelo y conductor Alfredo Adame ha estado en medio de la polémica luego de la golpiza que recibió el pasado miércoles al exterior de su hogar. El incidente se originó tras una balacera que dejó como resultado dos personas muertas, entre ellas un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.



De acuerdo con múltiples declaraciones ofrecidas en medios de comunicación y ante autoridades, fue atacado sin razón aparente. La versión que Adame ha relatado hasta ahora implica la agresión en su contra tras haber ofrecido su ayuda a un sujeto y una mujer con herida de bala en el hombro.



Alfredo sostuvo en todo momento que él no inició el pleito y que el primer golpe fue lanzado por quien hoy está tras las rejas. Además, en compañía de sus abogados reveló la existencia de un video de una cámara de seguridad que captó el momento exacto de la golpiza, aunque detalló no sería exhibido en prensa por tratarse de una prueba pericial; sin embargo, un programa de televisión filtró las imágenes, mismas que contradicen los dichos del actor.