El 50% de los municipios bajó su crecimiento durante etapa neoliberal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que durante los 36 años del periodo neoliberal disminuyó la población en mil 200 municipios, esto quiere decir que 50% de los municipios bajó su crecimiento debido a que no hubo una atención igualitaria y el crecimiento se concentró sólo en las ciudades que consideraron importantes.



El primer mandatario comparó que en las entidades del norte tuvieron un crecimiento económico anual de más de 4%. El crecimiento se concentró sólo en zonas como Cancún, grandes ciudades, sitios turísticos o regiones fronterizas.



Entretanto los estados del sureste tuvieron un decrecimiento, debido a ello su administración le ha dado preferencia a estos últimos.



’El desarrollo en el periodo neoliberal no fue parejo, no fue horizontal, tan es así que en los 36 años del período neoliberal, la mitad de los municipios del país, alrededor de mil 200, tienen menos población de la que tenían en 1990, porque como no hubo atención pareja, horizontal, fueron nada más regiones en donde hubo crecimiento, y la gente se movió en busca de trabajo, hubo migración interna y desde luego muchos salieron a buscarse la vida del otro lado de la frontera’, indicóLópez Obrador.



En su conferencia de prensa matutina detalló, acompañado de Jorge Nuño Lara, encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), varios de los proyectos de obras carreteras para Sinaloa.



Como respuesta a una pregunta de una de las asistentes a la conferencia en Palacio Nacional, Nuño Lara explicó que el programa de caminos rurales consiste principalmente en 13 proyectos con 10 mil millones de pesos de inversión.



Entre las acciones, se encuentra la carretera de Badiraguato (Sinaloa) a Guadalupe y Calvo (Chihuahua), la cual presenta un 83.2 por ciento de avance global, con mil 476 millones de pesos de inversión en total, y 750 millones que se destinan en el presente año. Se perfila concluir en noviembre o diciembre del año.



También presentó las carreteras de Los Herrera - Tamazula, con 87 por ciento de avance y una previsión para concluir el presente año, y la de San Ignacio a Tayoltita (Durango), que se concluirá a finales de 2022 en terracería y concluirá su pavimentación el siguiente año.



Dicha región, agregó el presidente López Obrador, ’eran los triángulos del olvido, del abandono, y ahora todo eso está siendo atendido. Toda la sierra’.



A la vez, el tabasqueño presentó un balance de las acciones de los programas del Bienestar en Badiraguato, para lo cual se destinan 318 millones de pesos. ’Esto es lo que más nos ayuda a cuidar la paz’, subrayó.



Por su parte, Nuño Lara, expuso que el programa nacional de conservación se ’está recalibrando’ para concretar proyectos en Quintana Roo y otras regiones del sureste.Con información de Néstor Jiménez y Alonso Urrutia | LA JORNADA