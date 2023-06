El 30% de los gasolineros insiste en adquirir combustible de manera ilegal

La Organización Nacional de Expendedores (Onexpo) estimó que el 30% de las ventas diarias de combustible en el país corresponden al huachicol, ya sea por medio de robo como evasión fiscal, lo cual muestra que de los 192 millones de litros de combustibles que se venden en el país a diario, 57.6 millones de litros se mueven en un mercado negro.



El director general de Combured y expresidente de la Onexpo, Roberto Díaz de León, el reconocido director general de Combured y expresidente de la Onexpo, ha manifestado su preocupación al respecto. Según sus declaraciones, este 30% que se mueve como huachicol representa alrededor de 1,346 millones de pesos en ventas a precios promedio de hoy.



De hecho, indicó que desde la Onexpo se está en diálogo con las autoridades diversos organismos para estar contribuyendo en lo que se puede para atender este problema y proteger a aquellos gasolineros que cumplen con todas las normas y obligaciones fiscales.



El presidente de la Onexpo, Jorge Mijares, ha dado unas declaraciones contundentes a raíz de los señalamientos por la comisionada de la CRE, Norma Leticia Campos, sobre la participación de empresas en huachicol y nexos con la delincuencia organizada.



Mijares aseguró que la organización jamás defenderá a empresarios que se dediquen a hacer las cosas de manera distinta a lo que es la regla del mercado. Además, destacó queática no solo afecta a las finanzas de Pemex y a la recaudación del país, sino que también impacta a los propios empresarios y a los consumidores.



La preocupación de la Onexpo sobre esta situación es legítima, ya que aquellos empresarios que operan de manera legal y transparente en la industria se ven afectados por la competencia desleal que genera el mercado negro de combustibles. Esto puede resultar en una afectación económica importante para el sector y, en última instancia, para los consumidores.



’Sabemos que 30% de lo que se importa, se vende y se procesa es el volumen que se maneja (como huachicol)’.



Tanto Roberto Díaz de León como Jorge Mijares han hecho un enérgico llamado a la comisionada de la CRE para que no generalice y no señale que todo el gremio petrolero hace las cosas de manera incorrecta. Esto es a raíz de las acusaciones de la comisionada Norma Leticia Campos sobre la existencia de irregularidades en más del 90% de los permisionarios.





Así también la comisionada acusó a los empresarios de realizar una colusión para mantener los precios de los combustibles, sin embargo, el presidente de la Onexpo, Jorge Mijares, ha respondido afirmando que esto no sucede debido a que el gobierno del presidente López Obrador no ha querido quitar los impuestos a la gasolina y el diésel, que representan un 45% del precio de los combustibles.



Por otro lado, ante la falta de agilidad en la obtención de permisos para nuevas gasolineras por parte de la CRE, los empresarios ya están poco optimistas en alcanzar la meta de 15,000 estaciones al finalizar este sexenio.



La Onexpo ha manifestado su preocupación por la falta de avances en relación a la obtención de permisos, ya que esto limita la inversión del sector y dificulta el crecimiento del mercado de gasolineras. Con información de Patricia Tapia Cervantes | FORBES