Efecto Menchaca: se va también prima de Fayad y nombran nueva presidenta del TSJEH

A menos de dos años de haber sido nombrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Yanet Herrera Meneses presentó su renuncia por ’problemas de salud’, mismos que aparentemente le vinieron a afectar hasta ahora, precisamente a unos días de que comience en Hidalgo un gobierno de la 4T.



En su lugar fue nombrada Rebeca Stella Aladro Echeverría por votación unánime de los magistrados.



Herrera Meneses solamente alcanzó a presentar un informe de actividades de los cuatro que se esperaban tras su nombramiento.



La renuncia de la prima de Fayad coincidió con la presentada por Alejandro Habib Nicolás, quien solicitó dejar el encargo de Procurador, lugar en el que será relevado de manera provisional por Santiago Nieto Castillo.



La marea guinda



Tras las elecciones del mes de junio en las que una aplastante mayoría de hidalguenses votó por echar al PRI y darle la oportunidad a Morena, con una cómoda victoria de 30 puntos y duplicando los votos obtenidos por su más cercano rival, no hubo lugar a concesiones hacia grupos políticos y Julio Menchaca encabeza el ejecutivo estatal sin ninguna cuota.



El legislativo también está teñido de guinda por Morena y sus aliados, ganado también a fuerza de votos aunque esto ocurrido en los comicios de 2021.



Si bien el poder judicial no estaría identificado con la nueva administración, al menos ya no se encuentra sometido a la saliente, por lo que Menchaca tendría manga ancha para instaurar su visión de gobierno.