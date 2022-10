Edomex genera más de 16 mil toneladas de basura diarias, lo coloca en primer generador de residuos sólidos en el país

Toluca, Méx., 27 de octubre de 2022. La falta de espacios suficientes para albergar los residuos generados por el área metropolitana del Valle de México, originó la proliferación de tiraderos clandestinos, el 30% de la basura de la entidad, 5 mil toneladas de residuos diarios son arrojadas de forma ilegal e insegura en la periferia del área conurbada, denunció el diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez.



A la vez, propuso diversas reformas a fin de combatir y frenar la severa problemática que implica graves riesgos de salud y de bienestar de quienes habitan en sus inmediaciones.



El legislador a nombre del Grupo Parlamentario de Morena presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México, con objeto de combatir la proliferación de tiraderos clandestinos ante graves afectaciones al agua, aire, suelo, flora y fauna, ecosistemas y al drenaje en los municipios, a la saturación de los sitios de disposición final e impacto negativo en las condiciones de las colonias y localidades que les rodean, desde olores fétidos, focos de inseguridad y empleos informales precarios.



El impulsor de la 4T refirió que, en la actualidad, en la entidad hay 20 rellenos sanitarios que reciben 7 mil 500 toneladas de residuos al día, 35 sitios controlados (que cumplen en un 80 por ciento con normatividad ambiental), donde se vierten casi 3 mil toneladas, mientras que se han identificado al menos 49 sitios no controlados (tiraderos a cielo abierto) que no cumplen con los estándares mínimos de impacto ambiental, donde acaban unas mil 800 toneladas de basura diarias. Esto significa que cerca del 15% de la basura que recibe y procesa nuestra entidad es ilegal.



Los tiraderos clandestinos que se dispararon hace 10 años, continúan operando, a pesar de las exigencias ciudadanas y los esfuerzos de las organizaciones y autoridades ambientales, son un reflejo del fracaso de los sistemas de recolección, gestión y disposición de los residuos, así como evidencia del lamentable estado en que se encuentra la política ambiental mexiquense.



Por ello, la iniciativa busca que se implemente en coordinación con la Secretaría de Salud, los gobiernos municipales y autoridades análogas de las entidades federativas, estrategias para la identificación y erradicación de vertederos clandestinos y sitios de disposición ilegal de residuos sólidos. Y trabajar coordinadamente con las autoridades estatales para la implementación de medidas de prevención, identificación y erradicación de los mismos. Así como coadyuvar con las autoridades estatales para clausurarlos.



El diputado de Naucalpan, explicó que este es un problema que, como muchos otros, ha terminado por afectar en diversos municipios como el que representa en la LXI Legislatura, tiros donde se arrojan todo tipo de materiales, ya hay un censo del gobierno local y la Propaem identificó 25, de los cuales 11 ya fueron clausurados.



Apuntó, el problema de la disposición final de residuos sólidos urbanos ha sido un desafío que ha puesto en jaque a autoridades estatales y municipales del Estado de México, pese a que los gobiernos son pieza fundamental para la atención de la misma, ejemplificó que la entidad y el gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de coordinación para impulsar el manejo integral de residuos y no sobre su disposición final en rellenos sanitarios.



En su exposición de motivos, refirió que de acuerdo con el Programa de Protección Civil para Basureros 2021, la entidad genera más de 16 mil toneladas de basura diariamente, ocupando el primer lugar en generación de residuos sólidos en todo el país. Y derivado del crecimiento urbano e industrial de la entidad, hemos sido testigos de la afectación de ecosistemas y el ejercicio de los derechos ambientales, con una población de 16 millones 992 mil 418 en 2020; un crecimiento de 73.1% en tan sólo treinta años, se ha traducido en un aumento precipitado en la generación de desechos.



Isaac Montoya, ejemplificó que, ante la vecindad con la Ciudad de México, ambas entidades generan el 28% de los residuos sólidos urbanos de todo el país, asunto no menor dado que, la CDMX no cuenta con ningún relleno sanitario, por lo que el 72% de su basura se dirige a rellenos y tiraderos ubicados en el Estado de México.



Y denunció, apenas la mitad de la basura doméstica generada en la entidad es depositada en rellenos sanitarios, tal y como lo ordena la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y al verse rebasadas, las autoridades han autorizado, a veces por incapacidad, otras por omisión y en algunos casos por perversa complicidad, que el resto sea arrojado en tiraderos a cielo abierto sin ningún tipo de vigilancia.