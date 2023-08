Edomex con el mayor número de casos de madres adolescentes en el país

Toluca, Méx.- Al participar en el Foro Retos y Desafíos en los Derechos de los Mexiquenses: Atención a la Natalidad Adolescente en la Región de los Volcanes, la diputada de Chalco, Anais Burgos Hernández informó que el Estado de México reportó el mayor número de casos de madres adolescentes en el país. ’Dicha tendencia, durante los últimos ocho años, lamentablemente no ha disminuido como se esperaba’.





’Como diputada local por el Distrito I, me he mantenido atenta a los avances que el país y la entidad han reportado en materia de prevención del embarazo en adolescentes. Tengo claros los desafíos que como país tenemos respecto a las metas comprometidas en la Agenda 2030’, dijo en el Foro celebrado en las instalaciones del INESLE (Instituto de Estudios Legislativos).





Recordó que el año 2015, cuando se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), se fijaron dos metas ante el país y la comunidad internacional: para el año 2030, reducir a la mitad la tasa específica de natalidad adolescente y, erradicar los casos de niñas-madres que tienen entre 10 y 14 años de edad.





Sin embargo, desde que inicio la ENAPEA y hasta el 2022, la entidad mexiquense reportó el mayor número de casos de madres adolescentes en el país, representando anualmente el 12% del total, precisó.





Burgos Hernández, manifestó que de acuerdo a proyecciones aportadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2015 el Estado de México reportó una tasa específica de madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad de 74.3. Sin considerar el impacto generado por la pandemia del SARS-Cov-2 que se vivió en todo el mundo durante el bienio 2020-2021, las mismas proyecciones del CONAPO apuntan que para el año 2021, la tasa de natalidad en este mismo grupo habría sido de 67.6 casos por cada mil adolescentes.





Y en este tipo de casos, de madres menores de 15 años, denunció que el encubrimiento familiar ante delitos de violación sexual, estupro y abuso sexual, son recurrentes.





Mientras que en los casos de las niñas de 10 a 14, a quienes indudablemente se les ha impuesto o se les ha coaccionado a la maternidad, el mismo CONAPO advertía que en 2015, según sus proyecciones, la tasa de natalidad específica en este grupo era de 1.63 casos por cada mil niñas de estas edades. Para 2021, la tasa sería de 1.68 casos, también por cada mil niñas.





Por ello, reiteró la importancia de trabajar de manera focalizada, tanto en atención a las consecuencias de la natalidad a temprana edad, como en prevención para incentivar la salud sexual y reproductiva de quienes transitan por su adolescencia.





Durante el Foro Retos y Desafíos en los Derechos de los Mexiquenses: Atención a la Natalidad Adolescente en la Región de los Volcanes se dio a conocer la elaboración de un documento, que logra revelar la dimensión que tiene la problemática social de la natalidad adolescente en la Región de los Volcanes, constituida por 13 municipios de la entidad, donde se trazan algunas estrategias y líneas de acción, para encarar los retos en materia de prevención del embarazo a temprana edad.





Y por la trascendencia que tiene para las familias mexiquenses, para las niñas, niños y para las y los adolescentes, la legisladora, aseguró que harán llegar este valioso informe al Diputado Maurilio Hernández González, actual Vicepresidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador de la bancada de Morena.