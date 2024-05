Diseñado para ser una fuente de consulta fidedigna para la población de Hidalgo, con criterios justos, verificables y replicables, el EARanking Alcaldes Hidalgo 2024, desagregado a nivel municipal, es el segundo ejercicio con estas características que se realiza en la entidad para juzgar de una forma objetiva y cuantitativa, cómo ha sido el desempeño de los actuales presidentes municipales durante su gestión.



El estudio precede al EARanking 2019 y es mediante este documento que es presentada la metodología para llegar a cada indicador. Investigaciones como esta fueron publicadas en la revista Forbes hace ya 8 años con el mismo nivel de compromiso e imparcialidad.



Datos disponibles: 1. Número de unidades económicas por municipio en 2020 y en 2023 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) 2. Empleos formales por municipio. Diciembre del 2020 y abril del 2024 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Ponderación sobre la valoración final: Peso del 20% sobre el indicador final Cálculo de los valores en el indicador: 1. Sobre UEs. Variación 2020 vs Variación 2023. Se ajusta con un 0.1% más, derivado de ser la reducción a escala nacional. Variación igual que la nacional, 5 puntos. Cada punto porcentual positivo, aumentan el valor unitario hasta llegar a 10, que es con crecimiento arriba del 4%; en contraparte, cada reducción de un punto, reduce el valor asignado hasta llegar a 0, que es por debajo del 4%. 2. Sobre número de empleos formales. Variación diciembre de 2020 vs abril del 2023. Media nacional considerada para el ajuste, 12.7%. Variación del 0’% (igual a la nacional), 5 puntos. Progresiones o disminuciones en 5 puntos porcentuales, aumentan o disminuyen una unidad de valor según su caso. Crecimiento de 20 puntos en adelante, indicador de 10; igual o menores a -20 puntos, indicador de 0. Orden designado a los ayuntamientos: El orden relativo de los ayuntamientos se determinó primero por puntuación final y en segundo lugar por crecimiento en los empleos formales, toda vez que influye más la política pública del ayuntamiento en generar las condiciones económicas para la creación del empleo formal que en la apertura de unidades económicas, donde influye el autoempleo. EARanking FINANZAS Si un indicador refleja de manera directa la gestión realizada por un ayuntamiento es el de Finanzas, toda vez que en la administración de los recursos se observan desde cuáles son las prioridades del mandato analizado, hasta, incluso, si hizo un uso discrecional de los mismos para beneficiarse por sobre sus gobernados. Para este indicador en particular se hizo el uso de 4 componentes, con una valoración del 1 al 10 para cada uno de ellos, pero después normalizados a 30 para la calificación final. Para las dos primeras variables se elaboraron series compuestas, pues mediante la consulta de datos de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (Epifem) fue necesario conocer los ingresos de 2020 y de 2022 para así poder determinar el porcentaje destinado exclusivamente para Inversión Pública además de la Disponibilidad Final, esto es, si haciendo un buen uso, programado, de los recursos, no hubo necesidad de devolver dinero a la Hacienda Pública. El segundo componente se elaboró con la información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones del Inegi, donde a diferencia del componente antes mencionado que midió la mejora en el gasto respecto la administración inmediata anterior, aquí se usó únicamente la última serie de datos disponibles en el periodo administrado, pues se trató de conocer el porcentaje de los recursos que fueron entregados en contrataciones restringidas, es decir, la suma de las Adjudicaciones Directas y de las Invitaciones a Cuando Menos 3, sobre el recurso total erogado por esta vía. Se elaboró tanto para las Adquisiciones como para la Obra Pública. Posterior, el último componente fue el de las Observaciones vigentes como un posible daño a la Hacienda Pública, mismo en el que se hizo uso del último informe de la Auditoría Superior del Estado (ASEH), independientemente de que se hayan girado o no órdenes de aprehensión hacia los presuntos responsables, pues algunos han salido mejor librados que otros pese a tener montos vigentes superiores a aquellos que son buscados por las autoridades dada la mala administración pública. Así, este indicador refleja, como conjunto, la prioridad que se le dio a la Inversión Pública sobre otros gastos en comparación con la administración inmediata anterior además de si los recursos fueron usados en su totalidad para lo que fueron etiquetados. También evidencia la forma en la que se hacen las contrataciones, es decir, si no existe un abuso del uso de instrumentos restringidos (favoritismos) y por último, si la autoridad correspondiente, en este caso la Auditoría Superior, detectó malos manejos, los cuales además se expresan como porcentaje de los recursos totales si bien se sabe que no todos son auditados, sino simplemente muestras. Aquí también el grupo que mejor desempeño tuvo se conforma por tres municipios: San Agustín Metzquititlán, Tula de Allende y San Agustín Tlaxiaca. Los municipios reprobados (con menos de la mitad de los puntos alcanzables) fueron 69 y entre ellos, Singuilucan fue el peor de todos al no haber obtenido un solo punto, pero siendo acompañado en esta zona de vergüenza por Acaxochitlán, Tlahuelilpan, Huazalingo, Huichapan, Tlanalapa, Apan, Mixquiahuala, Yahualica y Emiliano Zapata. A continuación la tabla con los datos aquí referidos, misma que incluye la totalidad de ayuntamientos:



Datos disponibles:

1, 2 y 3. Ingresos totales del ayuntamiento | Inversión Pública | Disponibilidad Final, 2020 y 2022

Finanzas Públicas Estatales y Municipales (Epifem).

4 y 5. Monto de contratos asignados en Adquisiciones | Obra Pública, en 2022

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del Inegi.

6. Montos vigentes observados a los ayuntamientos con probable daño a la Hacienda Pública

Informe General de Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 de la Auditoría Superior estatal (ASEH).



Ponderación sobre la valoración final:

Del 30% sobre el peso final



Cálculo de los valores en el indicador:

1. Sobre administración pública. Proporción de Inversión Pública y de Disponibilidad Final respecto el total de Ingresos. Variación 2020 vs 2022. En Inversión Pública, rango de 5 a -5%, 5 puntos. De 5 a 10, valor de 6, y después progresiones de 10. Llegando o superando el 40%, valor de 10, siendo la contraparte, un valor igual o menor a -40, de cero puntos. En cuanto a Disponibilidad Final: Sin dato, 0; sin dato previo, ahora informativo, 5; entre -10 y antes de -20, 6; cada progresión de -10 un punto para que en -50 o más se alcancen 10. En asentido inverso, con crecimientos positivos, cada progresión resta un punto hasta que en 50 se hace cero.

2. Sobre restricción en contrataciones. La razón entre el monto otorgado mediante Adjudicación Directa e Invitación a cuando menos 3 entre el monto total entregado para los capítulos de Adquisiciones y Obra Pública en el año 2022. Para SD, es 0. Para 100 %, es 1 y con 60% es 10; cada progresión de 5 es 1 punto, salvo cuando se otorga un valor de 2, que es un rango entre 95.1 y 99%.

3. Sobre observaciones en auditoría. Monto vigente como proporción de los ingresos totales. Promedio de todos los ayuntamientos, 3.2% del total de ingresos. Para solventado en su totalidad, es a 10. De allí, cada progresión de medio punto porcentual, es un valor entero menos hasta llegar a 1%, a partir de donde las progresiones son de un punto por unidad, por lo que un porcentaje de 8 o más, equivale a cero.



Orden designado a los ayuntamientos:

Tras normalizar los cuatro subindicadores con igual peso para llevarlos a 30 puntos si es que alcanzaron las 40 unidades, el orden obedeció primero al valor alcanzado en resultados finales, luego, por el Indicador “doble” de administración pública. Algunas columnas fueron ocultas para no hacer más grande la gráfica, persistiendo sólo los datos más relevantes.





EARanking SEGURIDAD



La cuestión de la seguridad es probablemente la que más importa a los habitantes de una región, pues si esta no posee márgenes aceptables, así el resto de factores estén bien, migrará a otro lugar a la primera oportunidad que tenga.



Habiendo una enorme cantidad de cifras para su consulta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), nos decantamos por tomar únicamente 4 de ellos, de alto impacto, para conocer cómo una administración gestionó el combate a la delincuencia en los delitos que más impactan a la sociedad.



Destacar que otra de las razones para tomar una cantidad relativamente reducida de series se debe a que a medida que más se tomen, hacen más complicado analizar los avances o retrocesos, pues la gran mayoría no posee un impacto que sea equiparable, si bien se dejaron fuera delitos que impactan a toda una sociedad, pero cuya ocurrencia es más bien esporádica.



En primer lugar fue tomada la serie de homicidios dolosos, no sólo por ser el delito de mayor impacto social al atentar contra la vida humana, sino porque es sistémico -es la máxima consecuencia dada una serie de factores propias de la región evaluada-.



Posteriormente se tomó la extorsión, pues además de ser también una conducta delictiva sistémica que depende de la falta de acción de las autoridades para dar con los responsables, inhibe el desarrollo económico.



Un escalón más abajo aunque evaluado con el mismo peso que las anteriores, aparecen el Robo a transeúnte en la vía pública y el Robo a negocio. El primer caso por revelar la inseguridad cotidiana a la que cualquiera puede ser sujeto teóricamente, y en el segundo de los casos porque generalmente requiere ciertos niveles de organización de las bandas delictivas para que puedan darse de manera continua.



En ese tenor, los temas de inseguridad son consecuencia de políticas públicas que no suelen surgir de manera repentina de una administración a otra, esto es, que las administraciones municipales se enfrentan a grupos delictivos que se han venido afianzando con el tiempo.



Por tal motivo es esperado que los índices se reduzcan para hablar de una buena administración, pero ello se evalúa en comparación con las condiciones dejadas por la gestión que antecedió a la evaluada. Al ser evaluados por variaciones además, en periodos de tiempo elativamente cortos, otorga la facilidad de que no sea necesario el cálculo de tasas para ser medidos.



Cada delito de los mencionados tuvo su propia evaluación, en cuya suma de manera posterior fueron calculados los valores -ajustados a 30 unidades de peso para el indicador final- por ser este método mejor que el de simplemente promediar las variables, pues las variaciones extremas, especialmente cuando se da el crecimiento de un delito en específico, tendrían una injerencia en el resto de series evaluadas, así en aquellas se hayan tenido excelentes resultados.



Decir además que por el tamaño y las condiciones de los municipios evaluados, no son pocos los casos donde no se registró incidencia alguna de un delito en particular en la administración pasada ni tampoco en la actualmente evaluada, donde si bien se otorgó de manera individual la calificación máxima a cada variable con esta característica, a efectos de dar una posición relativa primero se encontrarán aquellos donde se hayan reducido la incidencia -es más complicado hacerlo de esa forma-.



En esta ocasión es un grupo de 16 municipios que hicieron una excelente labor, 15 de los cuales alcanzaron la valoración máxima, siendo estos Alfajayucan, Huehuetla, Pisaflores, Santiago de Anaya, Xochiatipan, Agua Blanca, Nicolás Flores, Tetepango, Tenango de Doria, Eloxochitlán, Pacula, Xochicoatlán, Huazalingo, Tepetitlán, Chapantongo y San Agustín Metzquititlán, en ese orden.



Respecto los peor evaluados son 8, aunque entre ellos destaca Tlaxcoapan, donde cada uno de los delitos evaluados subió en tres dígitos respecto la administración anterior, lo que le otorgó la vergonzosa asignación de 0 puntos. A este grupo donde apenas se alcanzó una cuarta parte de los posibles o menos, se unen Zempoala, Mixquiahuala de Juárez, Santiago Tulantepec, Tepeapulco, Tianguistengo, La Misión y Mineral del Chico.



El listado completo es el que sigue: