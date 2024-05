Durante su campaña Simey Olvera recorrió los 84 municipios de la entidad

Simey Olvera Bautista, candidata al Senado por Morena, continúa su recorrido por el territorio hidalguense como parte de sus actividades en los últimos días de campaña. En esta ocasión visitó los municipios de Metztitlán, Juárez Hidalgo y Xochicoatlán.



Acompañó a Susana Rivera, candidata a presidenta municipal, en un encuentro con la población. Discutieron las necesidades locales y las propuestas de las candidatas.



Simey Olvera destacó la importancia de su experiencia en estos días de campaña, expresando: "He recorrido los 84 municipios de norte a sur en todo el territorio y en cada visita encuentro mucha gratitud del pueblo, lo que me motiva y me compromete a seguir trabajando desde el Senado, en la izquierda y de la mano de los tres órdenes de gobierno". 1

Visita a Juárez Hidalgo:



La candidata fue a Juárez Hidalgo para acompañar a Valentín Zapata Pérez, candidato a la alcaldía. En el evento, los aspirantes abordaron temas importantes como el acceso a la salud digna, alimentación, identidades culturales, discapacidad, jóvenes, educación y cultura.



«Hoy el movimiento de la Cuarta Transformación ha demostrado estar con la gente a través de los programas sociales, que en promedio benefician a ocho de cada 10 familias. Por eso venimos con gusto y frente en alto a pedirles su confianza», externó Simey Olvera en su participación en Juárez Hidalgo.



Por último, la candidata al Senado llegó a Xochicoatlán, donde, en compañía de José Rosario Escudero, aspirante a presidente municipal, realizó un encuentro con vecinos, simpatizantes y militantes de Morena para dialogar sobre el futuro de esta demarcación.



«Aquí no venimos con promesas, venimos con realidades, como las megaobras, los apoyos sociales y las becas a los jóvenes. Pero para que logremos el segundo piso de la Cuarta Transformación necesitamos de ustedes para que voten cinco de cinco por los candidatos de Morena», enfatizó Simey Olvera.