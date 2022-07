Duplicó Fayad número de escoltas; cuestan 42 millones anuales en sueldos

Para proteger al ejecutivo local, a su gabinete, así como a personajes relevantes en materia de seguridad, el gobernador del estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses duplicó el número de plazas de escoltas que había al iniciar su administración, lo que representa un gasto que asciende a 42.8 millones de pesos anuales en sueldos.



Y es que en Hidalgo no se ha buscado la austeridad, por lo menos en los concernientes a la contratación de guaruras (escoltas).



Los escoltas con cargo al erario solamente pueden ser destinados al gobernador del Estado y a los servidores públicos con alta responsabilidad en seguridad pública, procuración e impartición de justicia, aunque en otras entidades del país se ha revelado que estos servicios suelen ser ’prestados’ a empresarios, familiares de los políticos en el poder, además de amigos y cuates.



Aclarar que por razones de seguridad, la autoridad no puede precisar a quiénes se les ha otorgado el servicio con cargo al erario y dicha información se mantiene reservada.



Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Estado de Hidalgo en su ejercicio fiscal 2016, había en la entidad 72 Escoltas con nivel salarial 9D, además de 5 Escoltas A con clave 10A y 2 Escoltas B con nivel 8B1.

Para la clave 10A este 2021 la remuneración anual asciende a 312 mil 200, para la 09D a 245 mil y para la 8B1 a 161 mil.



Es así que para 2022 se gastará solamente en el sueldo de los escoltas 42 millones 819 mil pesos.



Cabe señalar que en 2019 diputados de Morena ingresaron una iniciativa para aprobar la Ley de Ahorro y Austeridad, misma que no pudo transitar en el legislativo local y que habría impedido que crecieran el número de escoltas, que para ese ejercicio ya se habían elevado a 110.



Nueva figura de seguridad



Además del incremento en el número de escoltas, también se creó la figura de “Policía de gabinete”, misma que tiene tabulados para los tipos A, B, C y D.



Existen 93 Policías de Gabinete A de nivel 08C para cuyas percepciones anuales se destinan 16 millones 740 mil pesos, 20 Policías de Gabinete B de nivel 009 para los que se destinan 4 millones 200 mil, 10 Policías de Gabinete C con clave 010 que perciben 3 millones 122 mil, así como 2 Policías de Gabinete D con clave 011 para los que se destinan 966 mil pesos.



En total, los 125 elementos que fungen como Policía de Gabinete perciben en conjunto 25 millones 028 mil pesos anuales en sueldos.