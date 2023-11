Tras semanas de haber ocurrido el desastre natural por el huracán Otis, los dueños de los yates que exigieron a los marineros que permanecieran en las embarcaciones en el momento de la catástrofe siguen sin pronunciarse por los más de 20 marineros y tripulantes desaparecidos y que tampoco han apoyado en la búsqueda de las personas.



Los familiares, unas 50 personas, bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán, cerca de la base naval para demandar que los gobiernos municipal, estatal y federal los ayuden con la búsqueda. También solicitaron el apoyo internacional de buzos.



’La Marina ya no quiere buscar a nuestros familiares, mi padre y otras personas de otras embarcaciones siguen desaparecidas’, dijo a medios Laura Castro, hija del capitán Felipe Castro, quien se quedó a cargo del yate Acarey.



Los familiares y algunos sobrevivientes, quienes el miércoles pasado celebraron una misa a tres semanas del devastador paso de Otis, han denunciado desde los primeros días que los marineros se fueron a cuidar las embarcaciones por orden de los dueños de los barcos y han acusado al Gobierno de detener la búsqueda.



’Las autoridades nos han dicho que están haciendo recorridos con barcos, submarinos y buzos en la costa, pero no sabemos si los buzos van a fondo, al parecer se meten a una profundidad de 15 a 20 metros y no han encontrado el yate donde trabajaba Abigail’, contó a medios su esposo, Jesús López Sarabia.



El hombre contó que los marineros locales encontraron cuerpos en los primeros días ’al moverse más rápido que las autoridades’ en la barra de Coyuca de Benítez, a unos 40 kilómetros de Acapulco.



’Pedimos a los dueños de los barcos nos apoyen a localizar a nuestros familiares’, apuntaron en conjunto.



El pasado miércoles, luego de tres semanas del impacto del huracán, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Acapulco, en medio de cuestionamientos a su gobierno por la cifra oficial de muertos y la atención tardía los damnificados, con un estimado oficial de 250,000 personas que quedaron sin vivienda.



Ante esto mandatario acusó a sus ’adversarios’ de difundir que el ciclón dejó más de 300 muertos.



’Hace como dos días empezaron a difundir de que había más de 300 muertos en Acapulco, y se extendió. ¿Y ustedes creen que es por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo? No, es para socavar al gobierno’, aseveró en su rueda de prensa matutina.



El viernes pasado, el gobierno elevó a 49 la cifra de muertos y mantuvo en 26 la de desaparecidos tras el golpe de Otis el 25 de octubre. Añadió que la búsqueda de personas continúa, especialmente en el puerto de Acapulco, la ciudad más afectada por el fenómeno.



La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) también informó que 10,000 agentes de la Guardia Nacional siguen trabajando en la reactivación de vías de comunicación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, Pemex y la CFE.



Además, se señaló que 6,500 agentes del Ejército están apoyando con la distribución de agua, despensas y enseres, así como en la operación de cocinas y comedores comunitarios, transporte y centros de acopio, junto con más de 8,400 marinos.Con información de FORBES