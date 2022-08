Dueño de mina que atrapó a mineros es empresario y político del PRI

El derrumbe de una mina por inundación, en la comunidad de Agujita, donde se encuentran atrapados 10 trabajadores es propiedad del político y empresario, Régulo Zapata Jaime, que desde hace décadas su familia caciquil ha tenido el poder a nivel local bajo las siglas del PRI y de MC.



Los primeros reportes señalaban que nueve trabajadores que se encontraban laborando en las instalaciones habrían quedado incomunicados tras un derrumbe por la inundación de un pozo. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría del Trabajo (STPS) actualizaron la cifra a diez; mientras que otros cinco ya fueron sacados y atendidos.



Hasta el momento, cuatro trabajadores consiguieron salir del accidente y se encuentran atendidos en el mencionado nosocomio. Los trabajadores fueron identificados como Raymundo Tijerina Amaya, de 52 años; Fidencio Sillas Álvarez, de 33 años; Héctor Javier Díaz Esquivel, de 46 años, y Fernando Pompa Orta, de 36 años.



Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, en un sector conocido como ’Las Milpas’ y, de acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores se encontraban laborando a 65 metros de profundidad en una estructura insegura y sin verificar por la STPS.



La organización Familia de Pasta de Conchos dio a conocer que el predio donde ocurrió el derrumbe tiene tres pocitos carboneros cuyas condiciones, de por sí inseguras, se agravaron, pues los propietarios no realizaron trabajos de barrenación para medir presencia de gas ni cuerpos de agua próximos a las paredes del filón.



Los reportes preliminares establecen que la inundación se ubica a 30 metros de profundidad, esto es casi la mitad del pozo de acceso llamado bocamina.



’El siniestro da cuenta de condiciones estructurales que ocasionaron hechos como los de Pasta de Conchos en 2006 y que no se han revertido’, expuso la Familia Pasta de Conchos en un comunicado en el que conminó a las autoridades a implementar medidas urgentes para proteger la vida e integridad de los trabajadores de la región.



Según un comunicado de la STPS, el centro de trabajo en cuestión operaba desde el mes de enero, sin embargo, al día de hoy no cuenta con paredes construidas, por lo que se considera ’una trampa mortal y no una mina de carbón’, de acuerdo a la defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach.



La mina consta de tres hoyos de 65 metros comunicados entre sí. El derrumbe se registró cuando el agua de un río subterráneo subió 35 metros provocando el colapso del pozo.



Aunque los contratos a las empresas de Régulo Zapata para las concesiones para minería de carbón fueron asignados el mes pasado, el siniestro de hoy hizo evidente que no se verificaron las condiciones de seguridad ni los centros de trabajo, una inspección necesaria para acceder a las asignaciones con la CFE debido a la siniestralidad de la extracción carbonera.



El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana Napoleón Gómez Urrutia manifestó que esos accidentes se deben a la falta de inspección y vigilancia de las autoridades federales, y que los trabajadores de esa mina no están afiliados a su sindicato, de acuerdo con La Crónica.



Pese a que las autoridades aún no dan a conocer el nombre de la empresa relacionada al siniestro, de acuerdo con diario El Coahuilense está registrada la concesión carbonera ante el Registro Público de Minería por Régulo Zapata Jaime, quien hasta el momento no ha emitido comentarios sobre el derrumbe.



Zapata Jaime es propietario de la empresa Infraestructura Minera Catamaco, así como de Minera Magenta y, como la mayoría de los propietarios de minas y pocitos, ha participado activamente en la vida política de la región.



Las empresas de Zapata Jaime acaban de obtener un contrato con la CFE por más de 50 millones de pesos, de acuerdo con la base de datos integrada por El Coahuilense sobre las recientes asignaciones contractuales de la mencionada Empresa Productiva del Estado.



El hijo de Régulo Zapata Jaime, Régulo Zapata Morales, aparece en el registro público de comercio con la empresa Beneficios Carboneros AJ, S.A. de C.V. que es la compañía que provee de carbón a la CFE y obtuvo en abril del 2021 un contrato por 200 millones de pesos para proporcionar carbón a las plantas generadoras, de acuerdo con EmeEquis.



Su familia es bien conocida en el ámbito local, pues su padre, Régulo Zapata Múzquiz, fue presidente municipal de Sabinas entre 1982 y 1984. Dieciocho años después, él mismo asumió como alcalde (2000-2002) y, posteriormente, su esposa Carolina Morales Iribarren también ocupó el cargo (2006-2009); todos por el Partido Revolucionario Institucional.



Tras el final de su administración, formó parte de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión (1997-2000), como compañero de fórmula de la diputada priista Martha Laura Carranza Aguayo, representante del Distrito 3 electoral (Monclova).



Políticamente, forma parte del grupo del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy (1993-1999), quien creció en Sabinas, municipio que también fue gobernado por su hermano (1984-1986) y su sobrino (2010-2013), ambos de nombre Jesús María.



Montemayor también es recordado por haber sido nombrado director de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el final de su mandato. Ahí, participó en el desvío de casi mil millones de pesos -a través del Sindicato Petrolero (STPRM)- hacia la campaña presidencial de Francisco Labastida, esquema conocido como el Pemexgate. EL COAHUILENSE