Doblegó Alito a Osorio Chong y dan conferencia

Tras meses de rencillas entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el senador Miguel Ángel Osorio Chong, Alito habría doblegado al senador en su último encuentro; Alito declaró que su encuentro resultó favorable mientras Chong decidió no hablar más sobre la destitución de la dirigencia nacional del PRI.



En junio del 2022 Osorio Chong, Beatriz Paredes Rangel y Ruiz Massieu se sumaron a la exigencia de exgobernadores y exdirigentes del PRI para que Moreno Cárdenas dejara el cargo luego de haber presentado los deficientes resultados electorales en estados como Oaxaca e Hidalgo, donde siempre había gobernado el PRI.



Posteriormente, la bancada del PRI del Senado rechazó en un inicio la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo, con el respaldo de Alejandro Moreno, la diputada federal priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para ampliar a 2028 la presencia del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública, lo cual provocó la inconformidad de Osorio Chong y otros senadores como Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes.



En los últimos días las diferencias entre Osorio Chong y el dirigente del PRI se acentuaron, pues el coordinador de la bancada suspendió hace una semana la reunión plenaria de la bancada cuando Moreno Cárdenas llegó pese a, según dijo, no estar invitado.



La permanencia del Senador Osorio Chong como coordinador de la bancada habría tambaleado porque recientemente Erubiel Alonso dirigente del Movimiento Territorial del PRI y cercano de Alito, solicitó durante una reunión del Consejo Político Nacional su expulsión del partido.



Sin embargo las rencillas entre ambos políticos habría cambiado, luego de la reunión de casi cuatro horas que tuvieron el pasado jueves, entre la dirigencia del PRI y los líderes de los grupos parlamentarios de ambas cámaras, el Senador Miguel Ángel Osorio Chong y el Diputado Rubén Moreira Valdés, Alejandro Moreno Cárdenas salió a presumir, sonriente, la unión dentro del tricolor y aseguró que hay ’fortaleza interna’.



En la reunión de este día estuvieron presentes los senadores Eruviel Ávila Villegas, Vicepresidente de la Mesa Directiva; Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador; Claudia Ruiz Massieu, Vicecoordinadora de Vinculación Política y Parlamentaria; Nuvia Mayorga Delgado, Sylvana Beltrones Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Anaya Mota, Verónica Martínez García, Jorge Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora Gastélum y Ángel García Yáñez.



’Hemos tenido una reunión fructífera, provechosa, siempre el objetivo principal del PRI es trabajar por la unidad del PRI, por la unidad del pueblo de México, por dar buenos resultados, y eso es lo que privilegia siempre nuestro partido, la fortaleza interna. Nos hemos reunido para construir una relación fuerte, solida, muy coordinada, tanto con el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República como con el Grupo Parlamentario del partido en la Cámara Baja’, dijo ’Alito’ Moreno.



Entretanto el Senador Osorio Chong permaneció junto a Alejandro Moreno durante la rueda de prensa. En su oportunidad, habló de entendimiento y acuerdos con la dirigencia para establecer una ruta de trabajo:



’Ante esta controversia que se dio en semanas anteriores lo que se decidió por parte del Grupo Parlamentario del PRI y con una respuesta favorable del Comité Ejecutivo Nacional, con la presencia del coordinador de los diputados, es poder tener una reunión, un acercamiento que nos permitiera trazar camino, no de entendimiento solamente, sino de trabajo fundamentalmente. Nos supimos escuchar, nos pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento, de trabajo, de coordinación para que lo que estén haciendo los diputados de nuestra fracción podamos empatarlo en lo que hace el Senado de la República y viceversa’.



A su llegada a la sede del partido, Osorio Chong así como las senadoras Claudia Ruíz Massieu y Claudia Anaya Mota coincidieron en que sólo tratarían temas legislativos, por lo que descartaron hablar sobre una posible destitución del coordinador de la bancada en la Cámara Alta.



Al ser cuestionado por la prensa sobre cómo se dio la reconciliación, Moreno Cárdenas dijo: ’Nosotros hacemos política, nos conocemos desde hace muchos años. Vamos juntos a caminar hacia adelante, contentos por el bien de México’.



A su vez, el Senador Chong señaló que reestablecieron los lazos de trabajo, la coordinación, de entendimiento con el CEN y las y los diputados federales. ’Ese fue el objetivo y eso fue lo que se trató. Por el bien del partido, por el bien del trabajo legislativo y por supuesto también porque queremos centrar la atención de las y los priistas en ganar las próximas elecciones’, mencionó.



Al cuestionarle sobre la solicitud de su expulsión que la semana pasada hizo un militante cercano a ’Alito’ Moreno dijo que eso ’no estuvo sobre la mesa’.Montserrat Antúnez Estrada | SIN EMBARGO