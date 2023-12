Tláloc fue benevolente pese a la tarde fría del lunes en Texcoco, dejando que más de 20 mil almas disfrutarán del concierto de Gloria Trevi, en el Deportivo Silverio Pérez, en donde la entrega del público arrancó lágrimas de emoción de la artista regia.



Al llegar al escenario la cantante besó el suelo en signo de entrega al público que pese al intenso frío la esperaban ansiosos por disfrutar de su talento.



Al tiempo que sonó el tema ’Gloria’, que junto con su coreografía interpretó solo para calentar ánimos entre los asistentes.



Así Gloria Trevi, en un show que empodera a la mujer criticó el engaño, el abuso, el maltrato a las femeninas, cantó sus nuevas canciones que fueron coreadas por los asistentes.



También recordó la historia de su vida apenas expuesta en la llamada boiserie: "El amor ni engaña, el amor no maltrata, el amor no manipula, el amor no encarcela’, dijo antes de cantar el tema Tan Sola, que fue coreada por los fans de Texcoco y municipios vecinos que estuvieron presenciando el concierto.



Y como una sola voz gritaron ’¡Te amo Gloria!, ¡no estás sola!, ¡no estás sola!’, solidaridad del público que conmovió a la cantante, cuando la multitud ovacionó cada una de las canciones de su repertorio musical.



Esto sucedió la noche del lunes en Deportivo Silverio Pérez sede del segundo día del ’El Festival Cultural Nezahualcóyotl Modalidad Navideña Texcoco 2023’.



Dando una muestra de civilidad las texcocanas y texcocanos disfrutaron de varias horas del espectáculo musical; la primera artista en abrir el show fue la mexicana Renee, que deleitó con canciones como ’Nunca tristes’ y ’algo va bien’ previo a la presentación del estelar.



La llegada de los espectadores fue desde muy temprano porque tuvieron que formarse para alcanzar un espacio muy cercano a Gloria Trevi, con ropas rosas, zapatillas y demás accesorios los visitantes corearon por varias horas canciones ’Soledad, pelo suelto, con los ojos cerrados’ y más canciones.



El cierre del evento fue con el tema medusa, finalizando con el recuento de los daños, en donde dio el mensaje que. ’no importa cuanta veces caiga una mujer, siempre debe tener la fortaleza para levantarse y aprender para fortalecerse y ser mejor’.



Para la presidenta municipal el concierto fue todo un éxito, en donde los asistentes contaron con el espacio para poder disfrutar del concierto de su artista favorita.



Recordó que el Festival Cultural Rey Poeta Nezahualcóyotl, se realiza con artistas de primer nivel, para todos los gustos y corrientes culturales, sin costo para los asistentes.