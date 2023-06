Disfrutan cordobeses de exposición de artesanos y Asociación de Brujos de Catemaco en feria

Córdoba, Ver., (19 de mayo de 2023). - A partir de este día y hasta el domingo 21 de mayo familias cordobesas y de la región podrán disfrutar de la exposición gastronómica prehispánica, cosméticos, medicina, puros y bolsos elaborados por artesanos, así como la Asociación de Brujos de Catemaco, esto dentro de la actividades de la feria Renace la Alegría 2023 con sede en la Ex Hacienda Toxpan.



Durante el tercer día de la feria en la Ex Hacienda Toxpan, la cartelera cultural inició con la participación de alumnos de la Secundaria Técnica, Telesecundaria Francisco I. Madero, Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla en la actividad de Cuentacuentos Infantiles.



En esta misma sede, los asistentes disfrutaron de las presentaciones del Ballet Folclórico a cargo de estudiantes del Icatec, Secundaria Técnica Industrial no. 70 y la 129, así como del espectáculo de ballet infantil de Casa de la Cultura. Finalmente se presentó el talento musical juvenil de Línea 2005 y Alex Mongue.



De manera paralela, en el parque Alameda Murillo Vidal, los niños y niñas de Urban Studio Yuya se adueñaron del escenario para mostrar sus mejores coreografías, y la Casa del Teatro presentó la obra "Érase una Vez".



Mientras en el Teatro del Pueblo, Queta Marín y su piano, los jóvenes de la agrupación Orquesta Barrios pusieron a bailar a los asistentes al ritmo de salsa y cumbia, además de la participación de Tino Yereña