Disfruta del recorrido nocturno de ’Día de Muertos’ en Texcoco

Con recorridos de cuentos y leyendas, la ex hacienda Molino de Flores presentó su programa de Día de muertos, como cada año, con la finalidad de ofrecer una alternativa de esparcimiento familiar, haciendo un rescate de las tradiciones durante la temporada mexicana en la que se honra a las personas que ya no están entre nosotros.



Como parte de estas tradiciones, la administración de la ex hacienda Molino de Flores a cargo del área de Ecología dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el gobierno de Texcoco realizaron la invitación al público en general para que acudan a las visitas guiadas en los vestigios de estos espacios en dónde podrán apreciar las tradicionales ofrendas de la temporada.



Pero además, del día de muertos, se presentan las visitas guiadas nocturnas, las que son acompañadas de leyendas de la hacienda Molino de Flores, que invitan al suspenso por sus narraciones de los acontecimientos que se suscitaron en este lugar y que han perdurado en la memoria de los lugareños.



Junto con las visitas guiadas nocturnas, se realizará un concurso de disfraces alusivos al día de muertos, en donde se calificará la creatividad, originalidad y que esté enfocado a la tradición mexicana que tienen que ver son los fieles difuntos.



El recorrido nocturno, se visitará pórtico, el Tinacal, La Capilla de San Joaquín, en donde tendrán lugar las narraciones y se concluirá en la zona comercial para disfrutar de los antojitos de la temporada, como el tradicional pan de muerto, el atole, ponche, dulces regionales, entre otros.