Disfrazan presentación de ’El Buki’ en Pachuca como concierto con causa para el DIFH

Edda Vite, titular del Sistema DIF Hidalgo y esposa del gobernador Julio Menchaca, ha resultado salpicada por el escándalo del concierto de El Buki en Pachuca, mismo que es promovido de manera institucional pero que en realidad se trata de un evento privado, de lucro.



Mediante redes sociales puede apreciarse la promoción que se hace al concierto en cuestión, misma que corresponde al ’Buki Tour’, cuya gira se realiza en conmemoración de sus 40 años de carrera artística, escogiendo para ello, 40 ciudades para la realización de la presentación.



Ha sido el área de Comunicación Social del gobierno de Hidalgo la que se ha encargado de promocionar dicho evento e incluso se han añadido los logos del DIFH y de la Operadora de Eventos a la publicidad compartida. Se ha enviado la información a los medios y estos la han replicado, pensando que se trata de una campaña institucional.



El problema está en que no se trata de un concierto con causa, pues es parte de la gira mundial del referido cantante, por lo que las instituciones hidalguenses no tendrían por qué estar patrocinando la publicidad para dicho evento, la cual, dicho sea de paso, es una parte importante de la inversión que realizan los organizadores.



Aunque el rastro de quien obtendría beneficio económico por esta irregularidad no parece tan difícil de seguir.



Circula un audio donde el periodista Alejandro Gálvez, director de Quadratín y presidente de Funcope, cuestiona a Eduardo Iturbe Méndez sobre este y otros temas -los cuales reservamos para otra columna-, siendo la respuesta más que reveladora.



A decir de Iturbe se trata de un evento con causa, es decir, que las ganancias estarían destinadas a las arcas del DIFH de Edda Vite para darles un sentido social. Insiste en dicha versión para justificar la promoción del evento que se hizo a nivel institucional, o por lo menos, del área que encabeza.



Como los encargados de comunicación tanto del DIFH como de la Operadora de Eventos negaron lo anterior, pues se trata de un evento organizado por privados como parte de una gira del artista, afirmó el vocero que dichos enlaces desconocen el tema.



Ya no son ni una ni dos personas las que han resultado embarradas con tal de limpiarse, incluida la esposa del gobernador. Lo peor es que la solución no será fácil, pues para justificar que se trata de un evento con causa, habrá que pagarle a los organizadores por el concierto y tratar de conseguir una ganancia para luego darla al DIFH, lo que no será barato y encima estará a criterio de los representantes de El Buki si aceptan.



ATIZOS



Otro escándalo se viene sobre “La ruta del pulque”, pues quienes idearon dicha iniciativa e incluso la registraron ante el IMPI, acusan de plagio a la Canaco Pachuca, entonces encabezada por Iturbe Méndez… pero ese tema se desarrollará en otra columna.