No hay cultura de inclusión para las personas con alguna discapacidad.

Con la premisa de demostrar que no solamente las personas convencionales tienen la oportunidad de participar en concursos de belleza, los cuautlenses Abraham Madrid Carbajal de 23 años de edad y con una discapacidad musculo esquelética y Laura Leal González de 24 años de edad y con una discapacidad conocida como Mielomeningocele, participarán este próximo domingo 3 de diciembre en un certamen de belleza organizado por el ayuntamiento municipal de Jiutepec.

Cabe mencionar que este certamen de belleza para personas con alguna discapacidad, es el primero que se realiza en toda Latinoamérica, según los representantes cuautlenses, cuyo objetivo del mismo es el de eliminar barreras y estereotipos de que la belleza existe solo en las personas convencionales.

Añadir que en este certamen, se calificarán tres categorías, tales como talento, físico e imagen.

Por su parte, los cuautlenses refirieron que hace falta crear conciencia en el respeto e inclusión para este sector de la población que se ha visto lacerado y discriminado, refiriendo que en la sociedad en general, no existe una cultura de inclusión para las personas con alguna discapacidad, además de precisar que “la discapacidad no es un límite, tenemos una limitación física, más no mental”.

Agregaron la importancia de que en la ciudad, las autoridades municipales tomen cartas en el asunto de que se necesita contar con una infraestructura adecuada para las personas con discapacidad, así como de concientizar a la ciudadanía en el respeto de los espacios dedicados para estas personas, como lo son las rampas y lugares de estacionamiento.

En este evento participarán personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales y auditivas; en donde los tres primeros lugares de cada una de las categorías (varonil y femenil), se harán acreedores a un reconocimiento económico de 10, 7 y cuatro mil pesos, al primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, además de regalos de los patrocinadores.

