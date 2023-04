Dirigentes nacionales de Morena quieren extender su mandato justo como quiso hacerlo el PRI

Así como la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscó extender el plazo del cargo del dirigente Alejandro Moreno, ahora los dirigentes nacionales de Morena quieren extender el periodo de Mario Delgado en la dirigencia del partido.



A través de un documento, las gobernadoras y los gobernadores de Morena dieron a conocer que el pasado 17 de septiembre los participantes del Tercer Congreso Nacional Ordinario del partido aprobaron que Mario Delgado permaneciera en la dirigencia nacional, así como Citlalli Hernández como secretaria general.



“Morena se ha consolidado como la principal fuerza política de México y el partido de izquierda más grande de Latinoamérica, además de ser un importante instrumento para llevar la voluntad del pueblo a los diferentes espacios de decisión y para el avance democrático en todo el país”, expresaron en el documento.



Así también, firmaron un documento en el que expresaron que el proyecto de la Magistrada el cual invalida la ampliación de los cargos de los dirigentes nacionales sería ilegal y antidemocrático.



“Es una clara intromisión ilegal en la vida de un partido político, poniendo en riesgo la democracia y voluntad de las y los millones de mexicanos que formamos parte de él”, expresaron en el mismo documento



Sin embargo, aunque los gobernantes de las entidades decidieran extender el plazo de la dirigencia nacional debe respetar el principio de periodicidad de su dirigencia y no puede prorrogarlos, aunado a que dicho supuesto no se prevé en el Estatuto de Morena, por lo que no pueden ampliar el tiempo del cargo del dirigente nacional, de acuerdo con la Magistrada Janine Otálora.



“El partido como órgano democrático, debe respetar el principio de periodicidad de su dirigencia y no puede prorrogarlos, aunado a que dicho supuesto no se prevé en el Estatuto de Morena”, indicó.



El pasado 5 de abril, la Magistrada Janine Otálora propuso un proyecto para que el TEPJF declare inconstitucional e inválida la prórroga de los cargos, pues “resulta excesivo, innecesario e irrazonable, ya que vulnera en perjuicio de la militancia de Morena el derecho político-electoral de participación democrática en la formación de la voluntad del partido”.



El TEPJF podría declarar la invalidez de la extensión de los cargos de Mario Delgado y Citlalli Hernández, lo que impediría a ambos llegar para los procesos de elección de candidatos del próximo año, debido a que dejarían su cargo en 2023.



Se indica en el proyecto que “Morena tendrá que renovar los cargos de presidencia y secretaria general del CEN a más tardar el 31 de agosto de 2023, de conformidad con los mecanismos establecidos en su Estatuto y tal como se encontraba determinado en las sentencias de los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-1903/2020 y acumulados y SUP-JDC- 601/2022″.



“La prórroga automática que contempla la jurisprudencia responde a un supuesto distinto al del caso. Además, en este momento no se justifica que exista una situación extraordinaria que impactaría únicamente a dos cargos particulares”, argumentó la Magistrada.



“El partido, como órgano democrático, debe respetar el principio de periodicidad de su dirigencia y no puede prorrogarlos, aunado a que dicho supuesto no se prevé en el Estatuto de Morena”, inidcó.



Hasta hace unos meses la dirigencia nacional en el PRI también buscó extender el cargo de Alito Moreno hasta pasadas las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, sin embargo en febrero el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó la reforma a los Estatutos del PRI; por lo que Alito Moreno deberá abandonar la dirigencia el 18 de agosto próximo y el partido tricolor tendrá que convocar a un proceso interno para elegir a un nuevo presidente.Con información de EL PAÍS | SIN EMBARGO