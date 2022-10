Director de HSBC, ahora sí, pide transparencia el uso que se dará a cuentas abandonadas

Si bien fue desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que incorporaron la Ley de Instituciones de Crédito para que los recursos abandonados en instituciones bancarias fueran destinados a beneficencia pública, los bancos estuvieron conscientes y conformes, ahora piden transparencia ahora que avalaron que se destine a seguridad pública.



En medio de la discusión en el Senado sobre el destino del dinero de las cuentas abandonadas en los bancos, el director general de HSBC, Jorge Arce, consideró que este proceso debería de ser transparente y que todo mundo sepa como funciona.



De acuerdo con el banquero, este es un tema que están trabajando desde la Asociación de Bancos de México (ABM) con los legisladores, con el objetivo que lograr que sea claro, ya que los recursos son de los mexicanos.



Arce consideró que hay que incentivar que ese proceso sea transparente y que todo mundo sepa cómo funciona; además, dijo, se debe incentivar el uso de las cuentas, a fin de que la gente entienda que es importante que utilizarlas y no dejarlas abandonadas.



’No es dinero nuestro, es dinero de los tarjetahabientes, entonces tenemos que ser muy claros y hacer una reforma que le dé confianza a todo el mundo. Al final del día es dinero de los mexicanos. No es dinero de nadie más, es dinero de los mexicanos’, afirmó.



El director general de HSBC indicó lo anterior pese a que la Ley existe desde el gobierno de Salinas de Gortari y que incluso en su página oficial de HSBC expresan la existencia de la acción por inactividad de cuenta.



Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que desde 1990 establece que “las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos”; pero que ahora en vez de que sean destinados los recursos a Beneficencia pública sean para Seguridad pública.



Esto quiere decir que las cuentas que no tengan ningún tipo de movimiento durante tres años serán transferidos sus recursos a una cuenta global, pero que antes de eso será avisado al propietario de la cuenta con noventa días de antelación; una vez que pase a la cuenta global el usuario podrá aún reclamar su dinero, sin embargo si la cuenta sigue sin presentar movimientos durante 3 años más entonces ahora serán transferidos a Seguridad Pública , siempre y cuando el saldo sea igual o menor a 300 salarios mínimos, de lo contrario permanecerán los recursos en la cuenta.



En respuesta al comentario del director general de HSBC, la Asociación de Bancos de México manifestó públicamente su disposición e interés en colaborar con el Congreso de la Unión respecto esta medida, que se encuentra en análisis en el Senado de la República.Con información de FORBES