Diputados de Morena insisten en que gobierno del Edomex concluya 10 hospitales abandonados

Chicoloapan, Méx, 18 de septiembre del 2022.-Las y los diputados de Morena insistirán que el Gobierno del Estado concluya los 10 hospitales que dejo en obra negra el exgobernador mexiquense, Eruviel Ávila, ya que se aprobaron recursos para tal fin. ’Se debe de hacer antes de que terminemos’, declaró el diputado local, Adrián Galicia Salceda.



Al ser entrevistado el legislador de la 4T puso como ejemplo que en su municipio Chicoloapan, se encuentra inconcluso un Hospital de 18 camas, que inició a construir en 2013 en la Unidad Habitacional Bonito San Vicente el Gobierno de Eruviel Ávila, pero que fue abandonado y hasta la fecha las autoridades estatales no lo pueden concluir.



’Lo informó Eruviel cuando fue gobernador que estaba concluido, no está concluido, así como muchos otros hospitales en el estado de México’, denunció.



Sin embargo, hasta la fecha, no se pueda terminar la construcción de dicho nosocomio. ’Me da mucha pena que las autoridades estatales tengan ya más de 10 años presumiendo, enarbolando, este tema tan complicado que es el hospital, y lo peor de todo ni siquiera es un hospital ni de primer nivel ni de segundo nivel, es un hospital de 18 camas’, dijo sorprendido.



Puntualizó que desde la 60 legislatura, fue testigo como integrante de la Comisión de Gasto Público, de los recursos económicos que se autorizaron al Gobierno del Estado para dicho hospital.



’Desde la legislatura pasada se condujeron más de 100 millones de pesos en el 2019 en el 2018 y en el 2020’. Es decir ’100 millones cada año del presupuesto para que este fuera terminado’.



Adrián Galicia aseguró que en Chicoloapan no hay una institución de salud pública que verdaderamente preste servicios a altas horas de la noche o en la madrugada, por lo que la población se ve obligada acudir a clínicas particulares.



Manifestó que cuando fue alcalde de dicho municipio ’dejamos instalados cerca de 14 centros de salud’; no obstante, se requiere concluir el hospital de 18 camas.



Pero, además del hospital de Chicoloapan se encuentran nueve más en obra negra en los municipios de Acolman, Zinacantepec, Ecatepec, Coacalco, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Aculco, Cuautitlán Izcalli y Zumpango, motivo, por lo que en el Congreso Mexiquense se autorizaron recursos para que fueran concluidos en el Presupuesto del 2022.



Razón, por la que las y los diputados de Morena vigilan la aplicación de recursos e insisten en que sean terminados y entregados a la población, finalizó.