Diputadas piden erradicar la violencia y acoso sexual contra mujeres en el transporte público

Toluca, Méx., 13 de octubre de 2022. Las diputadas de Morena, Beatriz García Villegas y Alicia Mercado consideraron que la secretaría de Movilidad debe elaborar y crear programas que tengan como objeto combatir el acoso y erradicar la violencia de género en el transporte público, así como armonizar y reforzar la Ley de Movilidad para otorgar seguridad a las mujeres, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, ya que tan solo el 90.8% de las mexiquenses lo considera como el espacio más inseguro.



En reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y para la Igualdad de Género, los integrantes de las mismas, analizan la iniciativa que pretende contribuir a la erradicación de las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas, que se faculte a la secretaría de Movilidad para que desarrolle políticas públicas para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual que sufren en unidades del transporte público.



En su oportunidad, la diputada de Morena, Beatriz García Villegas, coincidió con esta iniciativa del PRI, a la vez que expuso que, en este momento, la entidad ante una situación tan aberrante de inseguridad, se encuentra en el primer lugar de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el segundo trimestre del 2022, practicada a la población de 18 años o más que reside en el estado de México, el 72.9% de las mujeres encuestadas consideran que es inseguro vivir en su ciudad.



En el caso de Cuautitlán Izcalli, es el municipio más inseguro, con el 89%, seguido de Naucalpan con un 85.6%, Toluca con el 84.2%, Ecatepec con el 82.3%, Chimalhuacán con el 77.8%, Tlalnepantla con un 76.7%, Ciudad Nezahualcóyotl con un 71.6% y Atizapán de Zaragoza con un 70.3%, respectivamente.



Esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública en el 2022, también documentó que la tasa de víctimas mujeres por cada 100 mil habitantes en nuestro estado fue solamente del 36.47% en cuanto a la tasa de incidencia delictiva los robos o asaltos cometidos en transporte público encabeza la lista con tan sólo 18 mil 287 eventos y sobre la percepción sobre la seguridad pública en lugares específicos, en transporte público es el espacio más inseguro para nuestra población, con nada más ni menos que el 90.8%.



Lo cierto, dijo es que la normativa debe obligar y no sólo recomendar que tanto personas pasajeras como las personas operadoras cumplan con reglas básicas. Más allá de crear o implementar un programa que a lo mejor se cumple o no se cumple debemos procurar que el transporte público cumpla con ciertos estándares, que puede ser materializado con los requisitos para que se otorgue una concesión o permiso.



Al tomar la palabra, la diputada Alicia Mercado, señaló que la violencia y el acoso sexual representan uno de los problemas sociales más graves en nuestro país y afecta el desarrollo integral de todas las mujeres, los trabajos conjuntos para eliminar todas las formas de violencia que viven las mujeres en temas de movilidad. Y al reconocer la nobleza de la iniciativa, refirió que no integra una diferencia de las obligaciones ya establecidas en la propia Ley para la secretaría de Movilidad



La legisladora local, destacó diversas iniciativas en materia de prevención y atención del acoso sexual, tan solo el 6 de junio del presente año el gobierno federal emitió los lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público, que si bien pone a las personas víctimas al centro de la atención, no deja fuera la participación de las personas usuarias conductoras y autoridades como agentes activos en este proceso.



Refirió que las cifras oficiales en México muestran que las mujeres realizan 10 millones de desplazamientos diariamente, en los cuales 74% las realizan en transporte público donde 9 de cada 10 mujeres han sufrido violencia



Por último señaló que según los estudios realizados por ONU Mujeres entre los tipos de acoso más frecuentes en el transporte público se encuentran las intimidaciones, el acoso verbal, las miradas lascivas, silbidos, besos voladores, arrinconamiento, bloqueo de paso, toqueteos, persecución, toma de fotografías, alusiones personales, sexuales, exhibicionismo y masturbación, y puntualizó, son vivencias que ninguna de nosotros deberíamos de tener por el simple hecho de ser mujeres o por vernos en la necesidad de utilizar el transporte público.