Diputadas de Morena respaldarán iniciativa ciudadana de ’Ley Sabina"

Toluca, Méx.- Un tendedero con el rostro y nombre de deudores de pensiones alimentarias y de manutención de sus hijos, muy probablemente cubriría toda la periferia geográfica del Estado de México, coincidieron en señalar diputadas del Grupo Parlamentario de Morena, tras comprometerse a respaldar la propuesta de ’Ley Sabina’ presentada por integrantes de la organización Frente Nacional de Mujeres para Sancionar a Deudores Alimentarios.





Las legisladoras Karina Labastida Sotelo, Alicia Mercado Moreno, Lourdes Jezabel Delgado Flores, Anais Miriam Burgos y Yesica Yanet Rojas Hernández, junto con Daniel Andrés Sibaja González, recibieron la propuesta de la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez Ruíz, quien junto con decenas de mujeres se dan a la tarea de recorrer congresos de todo el país para pedir a los representantes populares, analizar la iniciativa que aglutina a 40 propuestas de reforma de carácter civil y penal, a través de las cuales se busca agilizar procesos de otorgamiento de pensiones, tanto para mujeres como hombres.





La presidenta de la Comisión de ’Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición" Karina Labastida, a nombre de la Legislatura recibió la iniciativa y comprometió a darle seguimiento puntual para que se convierta en una prioridad para las y los diputados de Morena y Congreso local en general.





Esta iniciativa plantea que será obligatoria la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para procedimientos y trámites; también busca establecer que los padrones de deudores de pensiones sean públicos con el objetivo de que se convierta en un mecanismo de presión para que se hagan cargo de sus hijos; plantea que el pago de estudio de reconocimiento de paternidad sea pagado por el hombre y no por la mujer como actualmente sucede y/o que exista una partida especial en el presupuesto de la Fiscalía o instancia correspondiente.





Es de destacar que la ’Ley Sabina’ fue aprobada hace unos meses por el Congreso de la Unión y el objetivo de las activistas es que los 32 Congresos locales procedan a su estudio y análisis, con la finalidad de que adecuen la Ley Sabina a sus respectivos lineamientos, normas y procedimientos jurídico y administrativos estatales.





’La Ley Sabina busca obligar a los deudores alimentarios a que cumplan con la obligación de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos’, precisó Diana Luz Vázquez Ruiz.





Es de destacar que la Ley establece la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, aunque omite que dicho padrón sea público.



Al tomar la palabra la señora Nancy, madre de una menor de diez años que asegura es hija del diputado federal Gustavo Cárdenas, explicó que pese a sus múltiples intentos de entregarle el requerimiento jurídico para que le otorgue la pensión para el sostenimiento de su hija, no se lo ha logrado porque múltiples personas e instituciones estatales lo protegen.





Este registro será un padrón que permitirá difundir información respecto a quienes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos, es decir, en este se inscribirán a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias por tres meses de manera consecutiva o por cinco de forma alternada, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial.





Anais Burgos Hernández sostuvo que desafortunadamente en el territorio mexiquense hay miles de deudores de pensiones y no dudo en sostener que en caso de colocarse un tendedero estatal muy probablemente daría cubriría toda la periferia de la entidad, es decir cientos de kilómetros.



Jezabel Delgado Flores recordó que todos los días miles de mujeres se dan a la tarea de iniciar, ante las áreas competentes del Gobierno del Estado de México, el procedimiento para exigir el pago de la pensión, pero como el sistema administrativo y de justicia es ineficaz, las mujeres tienen que soportar un sin número de abusos.





’La violencia está generalizada y normalizada en el Estado de México’ por lo que es urgente que el Poder Legislativo aborde el tema.





Por último, Alicia Mercado Moreno y Jesica Yanet Rojas Hernández, recordaron varios casos de mujeres que con una gran determinación han iniciado demandas de pensiones, aunque son las menos porque la gran mayoría no denuncia, ya sea porque desconocen los pasos que tienen que seguir o simplemente porque no saben que tienen ese derecho, es decir que su ex pareja aporte dinero para la manutención de sus hijos.