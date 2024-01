Dignificará AMLO también las Afores y que salario mínimo mantenga su valor

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su administración buscará reformar el Artículo 123 de la Constitución con el fin de garantizar que los aumentos al salario mínimo no queden por debajo de la inflación. Asimismo, mencionó que se realizará una revisión de la reforma de pensiones realizada durante el gobierno de Ernesto Zedillo.



’Vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así, voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores’, señaló el presidente de México durante la ceremonia cívica del 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco.



Por otro lado, comentó que, durante su mandato, hay una diferencia en la política salarial, en comparación a otras administraciones; pues, afirmó que en esos 36 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Sin embargo, indicó que, pese a los incrementos en su gobierno, el salario de los trabajadores aún no recupera completamente el poder de compra.



’En 36 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de 70 por ciento. Tan es así, que en 1980 el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, 1980, y cuando nosotros llegamos a la Presidencia apenas alcanzaba el salario mínimo para comprar cinco kilos de tortilla’, reprochó el titular del Ejecutivo federal.



La precandidata única de Morena, PT y PVEM a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, respaldó la iniciativa del presidente de México. Sin embargo, personajes como Mario Di Constanzo, extitular de la Condusef, Abraham Vela Dib, expresidente de la Consar, y Lily Téllez, senadora de oposición, se pronunciaron en contra de las declaraciones del presidente, argumentando que con esto el gobierno busca confiscar las administradoras de fondos para el retiro (afores) y el dinero para el retiro de los trabajadores.



’Esto sería sinónimo de la desaparición del dinero en tu cuenta afore… Si quiere mejorar las pensiones, que el gobierno aporte otro 15% a la cuenta individual del trabajador y se resuelve el problema. Y una afore única administrada por el gobierno sólo servirá para financiar a un gobierno corrupto y populachero’, comentó Vela Dib a través de sus redes sociales.



Este método de pensión aplica para todos los trabajadores que comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social después del 1 de julio de 1997 y depende exclusivamente del saldo que el o la trabajadora haya acumulado en su afore y cuenta con tres modalidades, renta vitalicia, retiro programado y pensión mínima garantizada.Con información de EL ECONOMISTA