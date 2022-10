Difunde Proceso otra fake news para darle voz a Lilly Téllez

Proceso parece ser de los pocos que no sabía que cuando las cuentas bancarias no registran movimientos y el cliente es ilocalizable, hace años que ese recurso pasa a la beneficencia pública. Ahora retransmitió un mensaje de la senadora Lilly Téllez que en las mismas redes sociales fue desmentida, siendo comparsas de las fake news. No importa quién lo diga, si se reproduce una fake news, debe hacerse informando la verdadera información y Proceso no cumplió con ello.



La revista Proceso publicó un comentario de Lilly Téllez donde afirma que Morena busca robar las cuentas de ahorros de los mexicanos luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública.





Las cuentas bancarias sin movimientos en los últimos seis años serán saqueadas por el gobierno.



Hagan algún movimiento en ellas para que morena no le robe sus ahorros. — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 12, 2022



El comentario de la senadora dista mucho de la realidad, debido a que la Ley de Instituciones de Crédito existe desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.



De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de julio de 1990, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que ha sido modificada hasta el 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se señala que “las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos.”

