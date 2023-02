Difunde Calderón Fake News y reclaman al abogado de García Luna tergiversar

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el abogado defensor de Genaro García Luna, parece que se pusieron de acuerdo, pues el primero difundió en redes una fake news y el segundo quiso inducir un falso testimonio, a lo que el testigo reclamó no haber hecho tal aseveración.



En entrevista con SinEmbargo, el periodista Jesús García de La Opinión de Los Ángeles detalló que César de Castro, abogado de García Luna intentó que se interpretara que ’El Rey’ Zambada habría ligado al presidente López Obrador con el pago de un soborno de 7 millones de dólares para una campaña a favor de Obrador y de desprestigio de Vicente Fox y que dicho soborno supuestamente se lo había entregado el exfuncionario de la Ciudad de México, Gabriel Regino.



’Todos los que estábamos en corte, que somos personas que conocemos de la política en México, nos quedamos viendo diciendo ‘esto es una vil mentira’ y pésimo cuestionamiento y entrenamiento de César de Castro haciendo un cuestionamiento de ese nivel sabiendo que es mentira pues Andrés Manuel y Vicente Fox nunca compitieron para una campaña presidencial’.



En respuesta a la declaración, ’El Rey’ Zambada determinó que si bien confirmó que el dinero estaba destinado para una campaña, negó que fuera por parte del actual mandatario mexicano y de manera tajante expresó que el abogado busca "obligarlo a decir algo que no había dicho".



Una vez que se dio a conocer la declaración del abogado de García Luna, el expresidente Felipe Calderón, quien ha sido señalado de manera directa en el juicio de García Luna de haber recibido sobornos para garantizar la protección del Cártel de Sinaloa, promovió la Fake News a través de sus redes sociales .





Debido a ello, Jesús García dijo que el actuar del expresidente y algunos medios de comunicación es incorrecto y exhortó a ambas partes a dejar de difundir información falsa.



“Yo quiero revisar esto porque es algo que siempre hago en las entrevistas, busco establecer la información como es, no voy a mencionar a los medios pero con los headlines la gente va a saber a qué medios me estoy refiriendo, por ejemplo, ‘El Rey Zambada dijo haber sobornado con 7 millones de dólares y luego dice que era para una campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador’, la retuiteó el expresidente Felipe Calderón, Fake News, no cuenta la historia completa. Luego otra que dice ‘Salpican a AMLO en juicio de García Luna, dicen que recibió 7 millones de dólares del narco’. ¡Que mentira tan más grande! ¡Que nota tan falsa! Completamente Fake News”.



Ante esto, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional López Obrador, dijo que le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard analizar el tema y consultar con los abogados para ver cómo proceder.



“Estoy haciendo una consulta, porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos”, indicó.



Añadió que “como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que cobran un porcentaje una vez que se concluye el juicio, y el resto del dinero, lo voy a entregar para familiares de víctimas que desató Calderón”.



El mandatario señaló que le llamó la atención que en el juicio que se le sigue en Nueva York al ex funcionario, el abogado De Castro no sabía de la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en Estados Unidos para la recuperación de bienes por cerca de 750 millones de dólares de García Luna y sus allegados.



“¿Cómo si sabía de que “me había dado” siete millones de dólares Zambada, y no sabía lo de la denuncia?", cuestionó el mandatario.Con información de SIN EMBARGO