Padres inconformes por apertura del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil del DIF

Padres de familia inconformes con la apertura.

Luego de que las autoridades municipales precisaron que no se iniciarán actividades educativas en los plantes del municipio hasta que no se contara con un dictamen que indicara que las mismas no ponen en riesgo la integridad física de los alumnos, esto tras el terremoto del pasado 19 de septiembre, un grupo de padres de familia del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) Eva Sámano de López Mateos, mismo que administra el DIF municipal que dirige Brenda Anahí Carrillo Herrera, se manifestaron a las afueras del mismo, esto tras que se tomara la decisión de reanudar las actividades del mismo, aun cuando no se cuenta aún con el documento que avala el funcionamiento del mismo.

En torno a esta situación, la titular del DIF municipal precisó que luego de que se realizó la entrega de documentación al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), así como al gobierno del Estado, en donde se indicaba que las instalaciones de dicho lugar se encontraban en óptimas condiciones para continuar trabajando, se tomó la decisión de reanudar las actividades toda vez que los entes antes mencionados dieron luz verde para que se llevará a cabo esta acción, aún cuando no realizaron la entrega del documento que avala la continuación de las actividades educativas.

De la misma manera dijo que dentro de la legalidad han realizado las cosas al pie de la letra, siempre visualizando la integridad física de los pequeños que acuden al CADI Eva Sámano de López Mateos, sobretodo porque son pequeños desde maternal hasta kínder.

“Nuestra cuestión educativa y de asistencia social nos la da el DIF, además del IEBEM, por lo que nosotros no tomamos la determinación sin acudir de manera directa a estas instancias, por lo cual aseguramos que hubo alguna confusión de las autoridades, ya que contamos con el sustento de los expertos para continuar con las actividades educativas”, añadió Carrillo Herrera.

Para finalizar, subrayó que será este próximo sábado cuando los padres de familia inconformes con la apertura de este lugar, al no contar con el documento que avale su funcionamiento como se había previsto que cada uno de los centros educativos tendría, llevarán a una persona a las instalaciones del lugar para que realice los estudios pertinentes en torno a la estructura del recinto, y de esta manera se pueda determinar cuál es el estado que guarda el mismo y así poder continuar con las actividades que han sido detenidas desde el pasado 19 de septiembre.