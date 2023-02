DIF de Acolman consolida operatividad del Programa Red Violeta

Osvaldo Cortés Contreras, titular del sistema DIF municipal en el municipio de Acolman, resaltó que el programa Red Violeta, es una línea de acción para proteger, transformar y promover la integridad de las mujeres.



Lo anterior lo manifestó durante la inauguración del Módulo de Red Violeta Acolman, qué se ubica en las instalaciones del DIF municipal.

Esté no es un programa electorero y clientelar que sólo sirve en tiempos de elecciones (Salario Rosa), Red Violeta Acolman Renace, es un programa impulsado por el gobierno municipal de Acolman, por conducto del DIF local, pero conducido por mujeres interesadas en cambiar la realidad de cientos de mujeres que por su contexto social y familiar, necesita de apoyo.



Por su parte, el alcalde Rigoberto Cortes Melgoza, sin temor a equivocarse señaló que Red Violeta Acolman Renace, no sólo dejará cicatrices de buenas acciones, si no "huella", para mejorar y apoyar las aspiraciones de las mujeres, pues aseveró que son tiempos de las mujeres en el que asuman su verdadero papel, "hoy se abre la oportunidad con Red Violeta Acolman Renace", agregó.



En su momento, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, responsable del proyecto en el municipio de Acolman, precisó que la capacitación y apoyó a favor de mencionado sector de la población, ha comenzado y que muestra de lo anterior es la confirmación de comités comunales en las localidades de San Marcos, Xometla, Granjas, Totolcingo y los Ángeles, sólo por mencionar algunas.

Finalmente, cabe subrayar que Red Violeta Acolman Renace, pone a la disposición de la población que lo requiera el número de la línea violeta 5634784361