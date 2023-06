Dictan 30 años de prisión a Nicasio "N", homicida de la periodista María Elena Ferral

Papantla, Ver. Tras varias horas de realizar un nuevo proceso judicial, se llevó a efecto la audiencia de Sentencia contra Nicasio N, quién es señalado como autor material del crímen cometido en agravio de la periodista María Elena Ferral Hernández quién perdiera la vida, el pasado 30 de Marzo del 2020 en el primer cuadro de esta cabecera municipal.



Señalando, el Juez Correspondiente en dictar una sentencia de 30 años de prisión a Nicasio "N", al encontrar todas las pruebas suficientes en su contra, esta acción judicial, se realizó bajo un fuerte operativo policial.



El Juez mencionó, que no hubo medios de convicción; durante esta etapa y que tomaría en cuenta los antecedentes del sentenciado, las circunstancias de la víctima, y con eso tomó en cuenta la actividad periodística de María Elena Ferral.



En la investigacion, Nicasio no tiene antecedentes pero su grado de responsabilidad fue máximo porque atentó contra la vida y las circunstancias, se dieron con arma de fuego y la comunicadora; no contaba con los medios para repelar la agresión.



Siendo condenado a 30 años de prision, amonestación y multa, la audiencia de explicación de sentencia será el 12 de junio a las 12:00 hrs en esta instalaciones judiciales ante la apelacion por parte de los abogados defensores del sentenciado.