Dicen despreciar a Morena pero se infiltran en su proceso interno para obtener hueso

Morena es una marca que aplasta en elecciones; estas llevan a los cargos y los cargos al poder. Sólo en las dos últimas sucesiones gubernamentales obtuvieron al menos 2 victorias por cada 3 competidas, además de ser claros punteros para las federales 2024. Es así que aunque de dientes para afuera los pripanistas digan que desprecian a los guindas, lo cierto es que se inmiscuyen en su vida interna para seguir en la jugada bajo una lógica que ha marcado sus vidas: vivir fuera del presupuesto es un error.



Porque la elección de consejeros distritales de Morena fue un claro ejemplo de la bajeza con la que se conducen los arribistas pero también de la falta de organización por parte de las estructuras.



La convocatoria estuvo mal desde un principio. Establecía una limitante a la promoción de las figuras y dejó abierta la afiliación hacia nuevos interesados en el mismo proceso, en otras palabras, aún sin ser respetado el documento abrió la puerta para que nuevos grupos se hicieran de la representación que a la postre tomará las decisiones más importantes en la vida interna del partido.



Y los mejor organizados así como los que estaban en posibilidad de inyectar mayores recursos partieron con una clara ventaja. Es cierto que ser ’fundador’ de un partido no representa otra cosa que haberse inscrito con antelación sobre el resto y que el caminar las calles para llevar el mensaje obradorista tampoco es mérito suficiente, por sí mismo, para aspirar a una representación partidista o popular, pero al menos debió de asegurar igualdad de condiciones para poder competir limpiamente.



Porque la estructura morenista, por sí misma, es incapaz de hacer frente a los otros partidos -fundamentalmente porque se trata de un movimiento- y dependen de la figura presidencial para estar en el ánimo de la población, pero ello no significa que haya sido inútil ni que se les patee como ’agradecimiento’ a su entrega. El mismo AMLO no habría podido ganar las presidenciales, con todo y su alta aprobación y simpatías, de no haber existido ’soldados’ que cuidaran de las urnas y que se encargaran de defenderle en las calles o en redes sociales su figura. Toda institución va más allá de una persona así esta sea emblemática.



En el anecdotario quedarán los grupos de choque que ensuciaron el proceso ejerciendo violencia, la presión del fallecido Grupo Universidad que sin estar en el ánimo de Julio Menchaca obtuvo una cuota de poder obligando ir a votar por sus representantes, los alcaldes como el de Nopala que no movieron un dedo para la sucesión pero que ahora movilizaron todos sus recursos, los perfiles ’chicos’ que inmiscuyeron a sus leales en las mesas de votaciones, el acarreo de los arribistas con recursos millonarios y hasta la promoción de aquellos perfiles que incapaces de ganar una elección de cuadra se dicen defraudados por no tener la mínima simpatía de los votantes.



Ahora tocará a los nuevos -y viejos- afiliados, exigir a los consejeros apegarse a los estatutos morenistas a sabiendas de que muchos -si no es que la mayoría- tienen su propia agenda y obedecen a sus propios intereses, porque hay toda una horda de pripanistas que quieren lavarse la cara y que ven en Morena la oportunidad de continuar con su modus vivendi.



El proceso fue vergonzoso, pero teniendo temple, podrán disfrutar de ver a esos ’opositores’ que ayer se rasgaban las vestiduras, como los nuevos defensores del obradorismo, a la vez que podrán madurar su actividad política para ganar espacios que hoy les fueron negados, pues finalmente gozan de una ventaja que no tienen los arribistas: congruencia en su actuar para no ser señalados en las calles por otra cosa que no sea la de su propio trabajo.

Atizos



El hoy presidente dio la lección. Pueden haber grupos e intereses que no quieran que las cosas cambien, pero con perseverancia, se puede -aunque no de manera sencilla-, llegar a un espacio para conseguir la consecución de los ideales. Siempre será el mayor activo una vida intachable que el poder momentáneo y tarde que temprano la misma vida hará justicia para aquellos que fueron rectos.