Dice Israel que habrá consecuencias para quienes reconozcan Palestina, territorio invadido

El pasado jueves el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Jacob Blitstein, amenazó con tomar cartas en el asunto, luego de que los embajadores de España, Irlanda y Noruega anunciarán su decisión de reconocer el Estado palestino, que formalizarán el 28 de mayo.



’La decisión retorcida de sus gobiernos es una recompensa para Hamás y Hamás les felicita por ello’, afirmó Blitstein en la reunión celebrada en la sede del Ministerio israelí de Asuntos Exteriores en Jerusalén, informó la institución en un comunicado.



’Tendrá consecuencias más graves para nuestras relaciones con sus países’, advirtió a la española Ana Salomón, la irlandesa Sonya McGuiness y el noruego Per Egil Selvaag.



A los tres embajadores europeos les mostraron un video hecho público ayer que muestra cómo los milicianos de Hamás, agrupación calificada como terrorista por la Unión Europea (UE), entraron en una base militar de observación en Nahal Oz, cerca de la Franja de Gaza, y retienen y se llevan a varias soldados.



’El reconocimiento de sus gobiernos no promueve la paz y da un impulso a Hamás y dificulta aún más la promoción de un acuerdo para la liberación de rehenes’, insistió el diplomático israelí.



Blitstein subrayó que Israel no tiene intención de poner fin a la guerra en Gaza hasta que no logre sus objetivos: ’acabar con Hamás, el regreso de todos los secuestrados y el retorno de la seguridad para todos sus ciudadanos’.



Israel convocó ayer a los tres embajadores para una ’conversación de reprimenda’, además de llamar a consultas a sus enviados a Madrid, Dublín y Oslo, después de que estos Ejecutivos anunciaran ayer de forma casi simultánea su intención de reconocer el Estado palestino.



El Ministro de Exteriores, Israel Katz, consideró la decisión un ’premio a los terroristas de Hamás’, mientras que el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó al respecto que ’al mal no se le puede entregar un Estado’.



Lo anterior sucedió luego de que los tres países decidieran reconocer al estado palestino; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo.



Sánchez ha desvelado la fecha de esa aprobación en su comparecencia ante el pleno del Congreso convocada para informar, entre otros asuntos, de sus contactos con otros líderes para recabar apoyos al reconocimiento de Palestina.



El jefe del Ejecutivo ha explicado que la decisión ha sido consensuada entre los dos socios del Gobierno y haciéndose eco del sentir mayoritario de los ciudadanos españoles.



Tras ratificar su convencimiento de que la única solución posible para el conflicto en Oriente Medio es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina, subrayó que España va a hacer ese reconocimiento por tres razones: por la paz, por la justicia y por coherencia.



E insistió en que "este reconocimiento no es contra nadie", "no es contra el pueblo de Israel (...) y mucho menos contra los judíos", a los que calificó como "un pueblo admirable".

"Es lo correcto", insistió antes de informar de que ha dado cuenta de esta decisión tanto al rey, Felipe VI, como al secretario general de la ONU, Antonio Guterres; y a los presidentes del Consejo y la Comisión europeos, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente.



Asimismo, Eslovenia se sumará pronto a esta iniciativa, según confirmó su primer ministro, el liberal Robert Golob, quien precisó: "En los próximos días estaré también con numerosos colegas de los Estados miembros que aún no han reconocido Palestina a la espera de que se unan a nuestro proceso de reconocimiento en un futuro próximo".



Ante esto, el gobierno de Estados Unidos mostró su rechazo a la decisión de España, Irlanda y Noruega al considerar que la solución de los dos Estados debe alcanzarse a través de negociaciones diplomáticas.



Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional afirmó a CNN que aunque "el presidente (Joe Biden) es un firme partidario de una solución de dos Estados y lo ha sido durante toda su carrera", él cree que "un Estado palestino debería realizarse mediante negociaciones directas entre las partes, no mediante un reconocimiento unilateral". Deutsche Welle