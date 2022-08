Dice Senadora que su cargo no pesará sobre investigaciones que la señalan por violencia

En redes sociales, la exesposa del hijo de la senadora María Merced González González la acusó de haber sido golpeada, al igual que su padre, tanto por la legisladora como por su hijo, condición por la que la representante popular expresó igualmente en redes que los hechos no sucedieron de dicha forma y que serán las autoridades las que diriman el asunto, del que expresó que no pesará su cargo para que exista justicia.



Lo anterior, derivado de que Daniela García publicó en sus redes sociales los rastros de violencia dejados por la riña sostenida (que no fue negada):





Posteriormente la senadora morenista publicó un mensaje también en sus redes sociales, donde si bien no negó el hecho, manifestó que no se dio en las condiciones relatadas:







Hasta el momento no se ha dado a conocer la averiguación levantada, sin embargo, algo sucedió entre el 27 de mayo de 2021 y el 25 de abril de este año que la denunciante pasó de solicitar todo el apoyo para Morena en procesos electorales (partido en el que milita la madre de su exesposo), a dar muestras de que podría ser víctima de violencia por parte del hijo de la senadora, es decir, que no habría sido una situación extraordinaria.