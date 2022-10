Dice Lorenzo que gracias a ellos, los mexicanos "ya no se matan en disputas políticas"

Durante una sesión de la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo ayer que gracias al trabajo de este organismo los mexicanos no se matan en la ­disputa política.



Al hablar de la redistritación electoral en el país, Lorenzo Córdova dice que el INE hace un trabajo técnico especializado que no tiene ni Estados Unidos.



"Esa tarea sofisticada, tiene grandes implicaciones políticas, que permite que en México la gente no se mate en la disputa por el poder político y que la gente valga lo mismo, porque el INE hace eso, al hacer la distritación está garantizando que el peso político de cada ciudadano sea igual al de los demás’.



Córdova reprochó a quienes entienden la función electoral sólo desde los costos y utilizan argumentos ’simplistas y ramplones’ para desacreditar al instituto.



Dijo que el organismo es referencia técnica de todos los órganos del Estado mexicano, ’le pese a quien le pese’, y que de sus actividades ’depende la paz y la estabilidad política del país’.



El apoyo que dicen ofrecer a los mexicanos representó un gasto el año pasado de 339 millones 137 mil 729 pesos para el erario tan sólo para cubrir los gastos de 11 consejeros. Ello, a razón de: 22 millones 648 mil 560 por compensaciones garantizadas; 6 millones 472 mil 488 por sueldos; 4 millones 951 mil 639 por gratificación de fin de año; 4 millones 151 mil 488 por seguros; 492 mil 914 por cuotas al ISSSTE; 179 mil 795 por prima vacacional (16 mil 345 pesos de forma individual); 172 mil 29 por Fovissste; y 68 mil 816 pesos por sistema de ahorro para el retiro.



El consejero presidente percibe 262 mil pesos mensuales, de acuerdo con la página del INE tiene 35 colaboradores, entre ellos 11 asesores que perciben un sueldo que va de los 100 mil hasta los 149 mil pesos mensuales.



El consejero presidente realizó tales afirmaciones pese a que no realizan prácticas como fomentar la consulta ciudadana. En junio del año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que el INE es el organismo electoral más costoso del mundo, y que además gasta presupuesto en altos sueldos y vinos en lugar de promover la Consulta Ciudadana para decidir el juicio a los expresidentes. El INE sólo dio presupuesto para instalar 57 mil 124 mesas receptoras en todo el país, las cuales serán operadas por 286 mil 380 funcionarios, pese a que en las elecciones pasadas del 6 de junio dispusieron de 162 mil 896 casillas. El número reducido de casillas limitaría la posibilidad de votar para muchas personas que radican lejos de la cabecera de cada entidad



En otro punto, los integrantes de la Junta General Ejecutiva aprobaron el proyecto de acuerdo por el cual se determinan los montos de las dietas y apoyos que se asignarán a los consejeros electorales de los órganos locales y distritales del INE para los procesos locales ordinarios 2022-2023.



Los consejeros locales y distritales del INE, que participarán en las elecciones de 2023, recibirán remuneraciones de 56 mil y 47 mil pesos mensuales, respectivamente, por su labor del 1 de enero al 30 de junio del año entrante.



Según el proyecto que será puesto a consideración de la Junta General Ejecutiva del INE, de octubre a diciembre los consejeros locales recibirán 14 mil 585 y los distritales 10 mil 148, más un pago de ’apoyo financiero’ de 27 mil 099 pesos mensuales, en cada caso.



Y para el año entrante, de enero a junio, la dieta será de 29 mil 170 para los consejeros locales; de 20 mil 295 para los distritales, más el ’apoyo financiero’ de 27 mil 099 pesos, como monto mensual bruto.



En respuesta a una noticia de La Jornada Lorenzo Córdova indicó que las dietas son simbólicas y los ’apoyos’ son para gastos por comprobar derivados del trabajo de campo; indicaron que es incorrecto hacer la sumatoria de las dietas (29 mil y 20 mil pesos mensuales para consejeros locales y distritales) con los pagos clasificados como ’apoyos financieros’, toda vez que estos últimos (27 mil pesos mensuales) no se otorgan de manera individual sino al ’conjunto’ de consejeros en cada uno de los consejos.LA JORNADA