Se festejó el Día del Periodista o Día del Reportero; de entrada debo agradecer las felicitaciones que recibí a través del Facebook, del What, vía telefónica y de manera personal, a todos, muchas gracias, se valoran estas mues-tras sobre todo ahora que estamos hablando de más de 45 años en esta apasionante y peligrosa profesión.



Gracias al alcalde de la ciudad Juan Martínez Flores, quien ofreció un desayuno para todos los periodistas y/o reporteros de la región, en donde pudi-mos saludar a buenos amigos de la vieja guardia y también hubo oportunidad de conocer caras nuevas.



Bienvenidos todos los nuevos comunicadores, los cuales hoy dominan las redes sociales, pues periódicos impresos, solo existe uno que es diario y uno que apenas apareció y es semanal.

El 90 por ciento estamos en redes sociales a las cuales nos tenemos que adaptar, pues han venido a revolucionar los medios de comunicación, pero siempre será el impreso y desde luego la radio y la televisión, donde por fortuna, en su gran mayoría se sigue haciendo periodismo de verdad.



Recuerdo que cuando llegabas a la redacción hace algunos años, tu nota escrita en máquina mecánica, era revisada y cuestionada por un jefe de redacción, que por ser novato te la regresaba tres y hasta cuatro veces, pues a él no le gustaba tu manera de redactar.



Otro filtro que tenías que pasar era para ganarte que le pusieran TU Crédito a la nota, es decir, TU NOMBRE, lo cual sucedía en ocasiones varios meses después de estar picando piedra.

A mí alguna vez me dijeron: ve al entrenamiento del equipo profesional y me haces la nota de lo que veas, de la práctica… Concreto, NO ME INTERESA TU OPINIÓN, esa la dan firmas como Toño Andere, Fernando Marcos, etc.



Hoy es más fácil, cualquiera escribe algo, toma un micrófono y es cronista, pero ellos no tienen la culpa, es el tiempo que se vive, es la modernidad donde ya no es necesario que pases un examen para adquirir tu licencia de locutor, así que bueno, bienvenidos todos los nuevos comunicadores.



Ojalá sean sensatos, analicen antes de opinar y sobre todo que haya ética y que respeten nuestro idioma.



Si nosotros nos respetamos y nos damos a respetar, valorarán nuestro trabajo, pero si no lo hacemos y lo regalamos nuestra labor, la demeritamos.



En materia deportiva, recuero un maestro que me dijo que existen pocos reporteros de la materia, pues el deporte, lo tienes que conocer, entender y sobre todo, comprender. Muchas felicidades a todos los reporteros y/o periodistas.